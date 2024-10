Ultieme smart home gids: zo zet je jouw slimme huis op

Het is tegenwoordig op eindeloos veel manieren mogelijk om je huis slim te maken. Benieuwd hoe je dat doet? Dat lees je in deze smart home gids!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Smart home gids

Bij het kopen van nieuwe lampen, stofzuigers, deurbellen en speakers is het je vast al opgevallen: vrijwel alle apparaten zijn op dit moment ‘slim’. Ze zijn verbonden met het wifinetwerk en vaak vanaf een afstand te bedienen. Inmiddels zijn er talloze opties om je huis nog slimmer te maken, met bijvoorbeeld slimme camera’s of zelfs elektrische gordijnen. Je kunt daarbij zo ver gaan als je zelf wilt, maar welke mogelijkheden zijn er allemaal?

In deze smart home gids geven we je een overzicht van welke slimme apparaten er allemaal zijn. Waar je eerst de hoofdprijs betaalde voor smart home-producten, zijn ze nu vaak veel goedkoper te krijgen. Benieuwd waar je slimme lampen tegen een lage prijs kunt halen? Of welke hub voor jou geschikt is? Wij zetten alle opties voor je onder elkaar in deze ultieme smart home gids.

1. Slimme lampen

De gemakkelijkste manier om je huis slimmer te maken is door slimme lampen aan te schaffen. Slimme verlichting bedien je vanaf je telefoon, waarbij je handige automatiseringen in kunt schakelen. Zo gaan je lampen automatisch aan en uit op momenten dat jij dat wilt. Je hebt op die manier geen omkijken meer naar je lampen en hoeft niet bang te zijn dat je per ongeluk verlichting aan laat staan.

Veel slimme lampen hebben nog meer functies, zo zijn ze vaak beschikbaar in enorm veel kleuren. Ze zijn dan niet alleen dimbaar, maar kunnen in ontelbaar veel kleuren veranderen. Wel zo handig, want zo creëer je voor iedere situatie de perfecte sfeer. Het is niet duur om een smart home te beginnen met slimme lampen, zo heb je deze lampen al voor slechts 9,99 euro. Bekijk hier welke slimme verlichting er nog meer is:

2. Speakers

De slimme speaker is vaak het centrale punt van je smart home. Er zijn verschillende speakers verkrijgbaar, zo heeft Google de Google Nest Hub. Apple heeft op dit moment nog geen soortgelijke hub, daar moet je het doen met de HomePod. Deze kun je wel al gebruiken om je slimme huis te bedienen via Siri, maar beschikt nog niet over een klein scherm om apparaten te beheren.

Het is de verwachting dat Apple in de toekomst wel met een soortgelijke hub komt, waarschijnlijk heeft de volgende generatie van de HomePod een scherm om je smart home mee te bedienen. Bij de huidige HomePod ben je beperkt tot stembediening. Voor de HomePod betaal je € 327,95. Vind je dat te duur? Dan kun je ook voor de HomePod mini kiezen, die kost € 327,95.

3. Deurbellen

Een slimme deurbel kan niet ontbreken als je een smart home op wilt zetten. Er zijn verschillende deurbellen, waarbij het verstandig is om vooraf te kijken of de deurbel werkt met een abonnement of niet. Zo werkt Ring wel met betaalde abonnementen, waardoor je een maandelijks bedrag kwijt bent om beelden op te slaan of terug te kijken. Bij andere merken is dit weer niet het geval, bijvoorbeeld bij Eufy.

Met een slimme deurbel weet je direct wie er voor de deur staat. Ben je niet thuis? Of heb je even geen tijd om de deur open te doen? Dan kun je via de deurbel reageren of een automatische reactie instellen. De nieuwste deurbellen beschikken zelfs over pakketdetectie, zodat je nooit meer een pakketje mist. Ben je van plan je smart home uit te breiden met een slimme deurbel? Bekijk dan eens deze opties:

4. Beveiligingscamera’s

Wil je niet alleen je voordeur in de gaten houden, maar je hele tuin? Of juist binnenshuis betere beveiliging hebben? Dan zijn er genoeg slimme beveiligingscamera’s om uit te kiezen. Met deze camera’s wordt je smart home zowel binnen als buiten goed beveiligd. Je verbindt de beveiligingscamera’s met je wifinetwerk, zodat je de beelden live of later terug kunt kijken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De prijzen van de beveiligingscamera’s zijn erg uiteenlopend. Voor de TP-Link Tapo C200 beveiligingscamera betaal je bij Bol bijvoorbeeld slechts 22,99 euro. Met deze indoor camera bekijk je beelden tot 9 meter afstand. Voor een hogere prijs heb je geavanceerdere camera’s, die ook buiten werken en automatisch beweging detecteren. Zo weet je zeker dat jouw smart home veilig is. Bekijk hier welke slimme beveiligingscamera’s er zijn:

5. Thermostaten

De temperaturen zijn aan het dalen, dus het is tijd om de verwarming weer aan te zetten. Wil je beter inzichten krijgen in jouw energieverbruik? Dan is het aan te raden om voor een slimme thermostaat te gaan. Met apparaten als slimme thermostaten en slimme radiatorknoppen beheer je de temperatuur van je huis vanaf je telefoon. Je bepaalt de temperatuur voor iedere ruimte apart, zodat je niet onnodig stookt in kamers waar je dat niet wilt.

Ook handig: met een slimme thermostaat en stekker zie je hoeveel energie je verbruikt. Zo weet je op welke dagen je verbruik hoger is en hoe je kunt besparen. Dat is niet alles, want slimme thermostaten leren ook van jouw energieverbruik. Deze thermostaten beschikken bovendien over handige functies als open raam detectie, slimme schema’s en bediening op afstand. Heeft jouw smart home nog geen slimme thermostaat? Ontdek hier welke mogelijkheden er zijn:

6. Robotstofzuigers

Wil je jouw smart home écht compleet maken? Met een robotstofzuiger heb je geen omkijken meer naar het schoonmaken van je vloer. Het apparaat maakt je huis schoon als jij op het werk bent, of als je een avond even van huis bent. Als je weer thuiskomt is het huishouden gedaan, zonder dat je er iets voor hebt hoeven doen. De meeste robotstofzuigers beschikken over een plattegrond, zodat je specifieke gebieden nog beter kunt laten schoonmaken.

Is dweilen je minst favoriete huishoudelijke taak? Dan zijn er ook robotstofzuiger met dweilfunctie. Je vloer wordt volledig gereinigd, zodat er geen vlek meer overblijft. Het vuile water van robotstofzuigers wordt in een speciaal reservoir geleegd, zodat er vervolgens weer schoon water wordt bijgevuld. Het enige dat jij hoeft te doen is het waterreservoir eens in de zoveel tijd legen. Klinkt dat goed? Bekijk hier de robotstofzuigers:

Meer over smart home

Met deze ultieme smart home gids ben je goed op weg om jouw woning om te toveren tot een slim huis. Het hebben van een slim huis heeft veel voordelen, zo heb je een beter inzicht in jouw energieverbruik, kun je apparaten van een afstand bedienen en is het mogelijk om de verlichting naar je eigen hand te zetten. Wil je meer weten over smart home? Bekijk dan hier al onze artikelen: