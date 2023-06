Werkt Apple aan nieuwe smart home-apparaten? Volgens deze hints wel

Apple heeft een nieuwe Stand-by modus geïntroduceerd in iOS 17, die er mogelijk op wijst dat Apple werkt aan nieuwe smart home-apparaten. Dit weten we tot nu toe.

Nieuwe smart home-apparaten van Apple

Op de WWDC 2023 heeft Apple behoorlijk wat hardware-updates aangekondigd. Er komen maar liefst drie nieuwe Macs uit én de Vision Pro is eindelijk gepresenteerd. Met de Vision Pro, de eerste headset van het bedrijf, betreedt Apple een compleet nieuwe markt. Hierdoor gaan er geruchten dat Apple van plan is nog verder uit te breiden, maar dan richting de smart home-apparaten.

Er wordt al langer gespeculeerd over een compleet nieuw toestel van Apple, dat bedoeld is om smart home-apparaten met elkaar te verbinden. Hoe dat apparaat er precies uit komt te zien is nog onduidelijk. Toch wijzen een aantal aankondigingen tijdens de WWDC 2023 erop dat Apple van plan is om (uiteindelijk) een smart home-toestel uit te brengen. Wij zetten de aanwijzingen voor je onder elkaar.

1. Nieuwe Stand-by modus voor de iPhone

Met iOS 17 komt er een nieuwe Stand-by modus naar je iPhone. Met de feature is het straks mogelijk om je telefoon te gebruiken als volwaardige wekker of ondersteuning op bijvoorbeeld je bureau. Je iPhone ligt dan in een horizontale of verticale stand en laat alleen informatie zien die jij belangrijk vindt. De nieuwe Stand-by modus is mogelijk een hint naar nieuwe smart home-devices van Apple.

De nieuwe functie is namelijk een ideale manier om informatie te tonen op een toekomstig smart home-apparaat. Er gaan al langer geruchten over een HomePod met een scherm en de nieuwe Stand-by modus zou dan perfect zijn als standaard weergave op het display. Zo zie je in één oogopslag altijd de informatie die jij belangrijk vindt, zoals de klok of een overzicht van al je slimme apparaten.

Volgens geruchten krijgt deze Homepod een scherm van 7-inch, waarmee die iets kleiner is dan het 8-inch scherm van de huidige iPad mini. De HomePod met display moet de iPad, Apple TV en de HomePod combineren in één apparaat. De nieuwe speaker wordt zo hét centrale punt van je huis, waarmee je ook al je slimme apparaten kan bedienen.

2. Videogesprekken voeren via Apple TV

Een grote update in tvOS 17 is de komst van FaceTime naar het besturingssysteem. FaceTime komt naar de Apple TV 4K, waardoor het straks mogelijk is om via je televisie videogesprekken te voeren. Als je gebeld wordt via FaceTime kan je met iOS 17 en iPadOS 17 vervolgens het gesprek op je televisiescherm afspelen. Je zet je iPhone of iPad dan als webcam onder je televisie.

Er gaan door de nieuwe FaceTime-functie nu geruchten dat Apple werkt aan een Apple TV met een ingebouwde camera. Handig natuurlijk, je hoeft dan niet meer de juiste plek voor je iPhone of iPad te zoeken voordat je kunt FaceTimen. Als Apple TV inderdaad een ingebouwde camera krijgt, lijkt dit een eerste stap naar een groter smart home-apparaat. Dit zou dan je telefoon en Apple TV samen kunnen voegen in één apparaat.

3. DockKit maakt het ideale smart home-apparaat

Als Apple inderdaad een smart home-apparaat maakt dat de iPad, Apple TV én HomePod combineert, dan kan Apple’s DockKit niet ontbreken. DockKit zorgt ervoor dat een gemotoriseerde standaard voor je iPhone automatisch met je meedraait tijdens een videogesprek. Zo kun je door de kamer lopen, zonder dat je uit het beeld van de camera verdwijnt. En dat is precies wat het smart home-apparaat ook nodig heeft.

Het is namelijk hoogstwaarschijnlijk dat Apple’s eerste smart home-apparaat ook een ingebouwde camera krijgt. Op die manier is het toestel geschikt om videogesprekken te voeren in een grotere ruimte, waar in tvOS 17 nu al op gefocust wordt. Met DockKit heb je dan een apparaat dat ook nog eens automatisch met je meebeweegt.

Wanneer komt Apple met de échte HomePod?

Een uitgebreide HomePod met scherm, camera en DockKit klinkt als het ideale smart home-apparaat. Op het display zie je met de Stand-by modus altijd de belangrijkste informatie en met Siri is het mogelijk om de HomePod ontzettend veel taken uit te laten voeren vanaf de bank. De HomePod wordt dan echt het middelpunt van je huis.

Als we de geruchten mogen geloven verschijnt er volgend jaar een nieuwe HomePod mét display. Het is goed mogelijk dat deze releasedatum inmiddels is opgeschoven, want Apple verraste begin dit jaar nog met een tweede generatie HomePod. Op de volgende HomePod moeten daarom waarschijnlijk nog wel even wachten.

HomePod 2023 kopen

Heb je geen zin om te wachten op de nieuwe HomePod en ben je nu al op zoek naar een nieuwe speaker? De HomePod 2023 levert ontzettend goede geluidskwaliteit én is gemakkelijk te bedienen via Siri. Voor de compactere (en goedkopere) variant is de HomePod mini de juiste keuze. Bekijk de beste prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je niet teveel betaalt!

