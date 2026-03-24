Deze slimme WhatsApp-functie wil je direct gebruiken (voor ál je gesprekken)

WhatsApp krijgt een nieuwe slimme functie, die straks in ál je gesprekken wilt gebruiken. Dit gaat er veranderen in WhatsApp!

Slimme WhatsApp-functie

WhatsApp krijgt er een slimme functie bij! De berichtendienst voert regelmatig verbeteringen door, die eerst uitvoerig worden getest in de bèta van WhatsApp. Dat is nu opnieuw het geval, want WhatsApp heeft een handige instelling toegevoegd aan de testversie van de applicatie. De berichtendienst wordt uitgebreid met ruisonderdrukking, dat je bij zowel audio- als videogesprekken kunt inschakelen.

Ruisonderdrukking is een handige functie, waarmee storende achtergrondgeluiden worden tegengehouden. De AirPods Pro beschikken al jaren over ruisonderdrukking, zodat je geen last hebt van omgevingsgeluid als je naar je favoriete muziek of podcast luistert. Bij WhatsApp werkt deze slimme functie straks ook tijdens audio- en videogesprekken, zodat je ook in een drukke omgeving duidelijk verstaanbaar bent.

Nieuwe schakelaar in gesprekken

Bel je regelmatig via WhatsApp? In dat geval is de slimme WhatsApp-functie een handige toevoeging, want de kwaliteit van alle gesprekken wordt veel beter. Ruisonderdrukking in WhatsApp zorgt ervoor dat geluiden van verkeer, wind en achtergrondgesprekken niet worden doorgelaten in het (video)gesprek. WhatsApp blokkeert deze storende geluiden en plaatst stemmen op de voorgrond tijdens een gesprek.

De slimme functie komt beschikbaar in alle gesprekken in WhatsApp. Je schakelt ruisonderdrukking straks in met een speciale schakelaar, die je in iedere chat kunt aan- of uitzetten. Zo bepaal je per gesprek of achtergrondgeluiden worden doorgelaten. De nieuwe instelling komt vooral van pas in drukke omgevingen, maar kun je in andere situaties juist beter uitschakelen. In bepaalde gesprekken is het omgevingsgeluid wel belangrijk, als je bijvoorbeeld een nummer wilt laten horen via WhatsApp.

Stemisolatie in WhatsApp

WhatsApp krijgt een slimme nieuwe functie, die voorkomt dat achtergrondgeluiden je audio- of videogesprek verstoren. Schakel je de feature in? Dan blijven je gesprekken end-to-end versleuteld, dat betekent dat niemand bij je gesprekken kan. Het is nog niet bekend wanneer WhatsApp de nieuwe schakelaar toevoegt aan alle gesprekken. Mogelijk duurt dat niet lang meer, omdat WhatsApp ruisonderdrukking nu al aan het testen is.

Gebruik je WhatsApp op je iPhone? Je hoeft dan niet te wachten op de slimme functie, want je kunt ruisonderdrukking nu al inschakelen in WhatsApp. Apple biedt deze optie bij alle audio- en videogesprekken, het maakt daarbij niet uit welke applicatie je gebruikt. Om de functie in te schakelen start je een gesprek via WhatsApp, open je het Bedieningspaneel en tik je op de oranje balk bovenin beeld. Kies daar voor ‘Stemisolatie’ om storende achtergrondgeluiden te blokkeren.

Met deze functie ben je altijd goed verstaanbaar in WhatsApp, zelfs als je in een drukke omgeving bent met veel achtergrondgeluiden. Binnenkort is deze schakelaar standaard in WhatsApp beschikbaar, zodat je stemisolatie niet meer via het Bedieningspaneel op je iPhone hoeft in te schakelen.