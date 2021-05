Welke slimme stekkers werken met HomeKit? Dit zijn 6 goede opties

Lang niet alle slimme stekkers werken samen met HomeKit, maar wie een beetje goed zoekt komt zeker weten iets moois tegen. In dit artikel verzamelen we zes slimme stekkers voor Apple-fans.

Lees verder na de advertentie.

6 slimme stekkers met Apple HomeKit

Een ‘dom’ apparaat ‘slim’ maken: dat is wat de slimme stekker doet. Je kunt het koffiezetapparaat bijvoorbeeld laten lopen zonder het knopje in te drukken, ziet hoeveel stroom je computer verbruikt en kunt een tijdschema voor je lamp maken, zodat hij aan- en uitgaat precies wanneer jij dat wil.

Slimme stekkers zijn dan ook een onmisbare schakel in jouw smart home. Lees je vooraf wel goed in, want het is geen garantie dat iedere ‘smart plug’ (zoals ze ook genoemd worden) met jouw thuissysteem overweg kan.

In de wereld van smart homes zijn er namelijk grofweg drie grote spelers waaruit je kunt kiezen: Apple HomeKit, Google Home en Amazon Alexa. Sommige slimme stekkers werken samen met slechts één platform, anderen ondersteunen twee of alle smart home-systemen.

Apple-fans opgelet

Gebruik jij thuis vooral Apple-apparaten? Dan moet je goed opletten bij het kopen van slimme stekkers. Zie je een Apple HomeKit-logo bij een smart home-product staan? Dan kun je het apparaat toevoegen aan de Woning-app van je iPhone of iPad en bijvoorbeeld bedienen met Siri, de ‘digitale butler’ van Apple.

Wanneer een smart home-product geen Apple HomeKit ondersteunt, grijp je naast al deze functies. Waarschijnlijk kun je het apparaat wel bedienen met je iPhone of iPad, maar dan moet je een losse app installeren en staat dus niet alles centraal op één plek (in de Woning-app).

Om jou op weg te helpen hebben we daarom in dit artikel slimme stekkers mét Apple HomeKit-ondersteuning op een rijtje gezet. We bespreken kort de belangrijkste kenmerken en voor- en nadelen, zodat jij weet waar je aan toe bent. Het lijstje is op willekeurige volgorde: welke HomeKit-stekker het best bij jou past, is heel persoonlijk.

1. Philips Hue Smart Plug

Philips Hue is een begrip in de smart home-wereld. Het bedrijf verkoopt niet alleen allerlei slimme lampen, maar ook voor slimme stekkers kun je bij Hue aankloppen. De Philips Hue Smart Plug, zoals ‘ie officieel heet, kan overweg met Apple HomeKit, Google Home én Amazon Alexa.

De slimme Philips Hue-stekker is niet per se goedkoop, maar wel heel betrouwbaar. Philips is een gerenommeerde partij in de smart home-wereld en de bijbehorende app werkt dan ook ideaal.

Bovendien kun je de stekker makkelijk uitbreiden met bijvoorbeeld een bewegingssensor om zo overal in huis de perfecte sfeer te creëren. Uniek is de mogelijkheid om ‘s ochtends wakker te worden met (Philips-)lampen die geleidelijk aan steeds feller worden, net zoals een natuurlijke zonsopkomst.

Wel is het jammer dat de Philips Hue-stekker geen energie-indicator heeft. Je kunt daardoor niet zien hoeveel stroom je aangesloten apparaten verbruiken. Ook is het jammer dat hij via bluetooth met je smart home verbindt, dat minder stabiel is dan een wifi-netwerk.

Zoek je echter een goede en betrouwbare slimme stekker met HomeKit, zonder onnodige poespas? Dan is deze zeker het overwegen waard.

Bekijk de Philips Hue Smart Plug bij:

Apple : 29,95 euro

: 29,95 euro Bol.com : 27,29 euro

: 27,29 euro Coolblue : 32,99 euro

: 32,99 euro MediaMarkt: 27,29 euro

2. Eve Energy

Eve: nog zo’n betrouwbaar smart home-bedrijf. De partij maakt verschillende slimme accessoires, waaronder deze slimme stekker. De Eve Energy doet alles wat je van een smart plug mag verwachten en werkt heel betrouwbaar en stabiel. Tof is dat hij het energieverbruik van je huis in kaart kan brengen.

Uiteraard kan de slimme stekker met HomeKit overweg en dankzij de uitgebreide Eve-app kun je allerlei tijdschema’s en routines aanmaken. Een nadeel van de plug is de reactiesnelheid: soms zit er een merkbare ‘kink’ in de kabel, waardoor de app niet direct reageert op jouw aanraking.

Bekijk de Eve Energy bij:

Apple : 39,95 euro

: 39,95 euro Bol.com : 39,95 euro

: 39,95 euro tink: 4-pack voor 139,95 euro

3. Eve Energy Strip

Heb je niet genoeg aan één slimme stekker? Bekijk dan de Eve Energy Strip eens. Deze stekkerdoos kan overweg met HomeKit en zorgt ervoor dat je drie stopcontacten (afzonderlijk van elkaar) kunt bedienen met de Eve-app of je iPhone, of gewoon via Siri.

Ook tof: de HomeKit-stekkerdoos beschikt over allerlei ingebouwde veiligheidsmaatregelen. Hij is bijvoorbeeld alert bij overvoltage en spanningspieken. Energie besparen is hij sowieso goed in, want je kunt bijvoorbeeld instellen dat de stand-bymodus op een gegeven moment aanschiet.

Bekijk de Eve Energy Strip bij:

Amac : 89,95 euro

: 89,95 euro Apple : 99,95 euro

: 99,95 euro tink: 94,95 euro

4. BeLife HomeKit Plug

De slimme stekkers van BeLife zijn heel toegankelijk. Ze werken namelijk samen met alle smart home-systemen die er zijn. Je kunt de BeLife-stekker dus gebruiken met zowel Apple HomeKit, Amazon Alexa als de Google Assistent.

Verder doet de BeLife-stekker alles wat je mag verwachten. Met de timerfunctie kun je bijvoorbeeld je lampen ‘s ochtends aanzetten en wanneer je “Hey Siri, doe de lamp uit” zegt, wordt het donker om je heen. Ook goed om te weten: de stekker is van vlamvertragend materiaal gemaakt. Wel zo veilig!

Bekijk de BeLife HomeKit Plug bij:

5. Wemo Mini Smart Plug

Slimme stekkers kunnen best log zijn, maar dat geldt niet voor de Mini Smart Plug van Wemo. Zoals de naam doet vermoeden is deze slimme stekker heel compact. Wanneer je de plug aansluit kun je de andere stopcontacten dus ‘gewoon’ nog gebruiken.

Jammer genoeg levert de Wemo hierdoor wel iets in op functionaliteit. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om te checken hoeveel energie je aangesloten apparaat gebruikt. Dit kan bij veel andere slimme stekkers wél. Daartegenover kun je wel allerlei tijdschema’s maken, de stekker bedienen met je stem (via Siri) en kun je ‘m bedienen via de Woning-app op je iPhone of iPad.

Aan de positieve kant verbindt de Wemo Mini Smart Plug met je wifi-netwerk, in plaats van bluetooth. Wifi is in de regel stabieler en heeft een groter bereik. Hierdoor is het signaal stabieler en loop je dus waarschijnlijk minder snel tegen problemen aan.

Bekijk de Wemo Mini Smart Plug bij:

Apple: 24,95 euro

6. IKEA Trådfri

Goedkopere HomeKit-stekkers ga je niet vinden. De IKEA Trådri kost een tientje en maakt en beschikt over de noodzakelijke functies van een slimme stekker. Je kunt dus bijvoorbeeld je lamp op afstand besturen, of je koffiezetapparaat alvast laten lopen.

Maar, je bent niet voor een tientje klaar. De IKEA Trådfri heeft namelijk nog een hub nodig: aan een losse IKEA-stekker heb je dus niet zoveel. Een IKEA-hub kost zo’n 25 euro en zorgt ervoor dat je je slimme huis kunt koppelen met Apple HomeKit.

Een ander nadeel van de IKEA Trådfri is zijn design. De slimme stekker is behoorlijk lomp vormgegeven en het is daarom nog maar de vraag of hij goed uitkomt in jouw stopcontact of stekkerdoos.

Bekijk de IKEA Trådfri bij:

IKEA: 9,99 euro (verbindingshub kost 24,95 euro)

Slim wonen met iPhoned

De hele maand mei staat iPhoned in het teken van (slim) wonen. We duiken in de wereld van smart homes en vergelijken Apple HomeKit en Google Home met elkaar; welk systeem is jou op het lijf geschreven?

Ook zetten we de beste slimme deurbellen zonder abonnement op een rij en geven we advies. De Action-deurbel is bijvoorbeeld heel goedkoop, maar is het ook een verstandige aankoop?

Wil je meer lezen uit ons Wonen-maandthema? Tik dan op een van onderstaande links, of ga naar onze Thema Wonen-overzichtspagina.