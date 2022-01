Deze slimme halsband wil je zo graag hebben dat je er een hond bij koopt

Nog voordat de CES is begonnen, druppelen de eerste berichten van nieuwe techproducten al binnen. De slimme halsband van Invoxia voor viervoeters is zo leuk dat er bijna een hond voor gaat kopen.

Slimme halsband voor je hond

Er zijn natuurlijk verschillende trackers te koop waarmee je je hond (of kat) kunt volgen. Deze slimme halsband van Invoxia gooit er echter een heleboel andere functies bij. Met deze halsband is het bijvoorbeeld ook mogelijk om de ademhaling en de hartslag van je vertrouwde viervoeter in de gaten te houden.

Voor smartwatches als de Apple Watch Series 7 en activity trackers als de Fitbit Charge 5 is het belangrijk dat de band vrij strak tegen de huid zit. Anders is het niet mogelijk om de hartslag te meten. Dat deze techniek problemen geeft bij dieren met een dikke vacht is natuurlijk begrijpelijk.

De slimme halsband voor je hond heeft daar volgens de makers echter geen last van. In de halsband zit namelijk een soort miniatuurradar om dit soort metingen uit te voeren. Dit heeft als voordeel dat het voor de slimme halsband niet uitmaakt hoe dik de vacht van de hond is. De halsband kan hierdoor lekker los gedragen kan worden.

De slimme halsband geeft je niet alleen een kijkje in de vitale functies van je hond, maar kan ook zijn dagelijkse activiteiten vastleggen. Zo weet je wanneer je hond ligt te slapen of een sprintje trekt (achter de postbode aan). Hij geeft ook aan wanneer je viervoeter eet, drink, blaft of zelfs achter zijn oren krabt.

Slimme halsband voor viervoeters: leuk en handig

Behalve dat het leuk is om te zien wat je hond allemaal uitspookt is het soms ook erg handig. Heb je bijvoorbeeld meerdere honden? Dan is het soms een uitkomst om te weten welke hond wanneer gaat eten. Heeft je Malamute de neiging om weg te rennen? Dan kun je eenvoudig achterhalen waar je maatje is gebleven met de app op je iPhone.

Daarnaast zijn sommige hondenrassen gevoelig voor bijvoorbeeld hartproblemen. De slimme halsband kan dan helpen om een mogelijk probleem voor te zijn.

Alleen voor middelgrote en grote honden

We moeten hondenliefhebbers met kleine hondjes, zoals een Chihuahua, echter teleurstellen. De slimme halsband is alleen geschikt voor middelgrote en grote honden, denk aan formaat Labrador of Herder. Dit komt omdat de gebruikte technologie te groot is voor kleine honden (en katten).

Slimme halsband voor de hond: prijzen

En de prijs? Invoxia verwacht dat de halsbanden rond de zomer van dit jaar beschikbaar komen voor 99 dollar per stuk. De extra GPS-functies gaan je 12,99 dollar per maand kosten. Een Europese prijs is op dit moment nog niet bekend.

CES 2022: de grootste technologiebeurs ter wereld

De Invoxia slimme halsband is een van de nieuwe producten die op de CES gepresenteerd worden. De CES (International Consumer Electronics Show) is de grootste technologiebeurs ter wereld die elk jaar wordt gehouden in Las Vegas.

Dit jaar duurt de CES een dagje korter, omdat veel techbedrijven hun komst hebben afgezegd vanwege het coronavirus. Het evenement wordt dit jaar online en fysiek gehouden. De editie van 2021 was vanwege corona alleen online te ‘bezoeken’.

