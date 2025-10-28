Slimme camera’s voor huurwoningen: monteren zonder boren

Zoek je een slimme camera voor je huurwoning, dan wil je die waarschijnlijk ophangen zonder te hoeven boren. We laten je zien hoe dat werkt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Slimme camera’s ophangen zonder boren

Boren is iets wat je niet zomaar in alle huurwoningen mag doen. Wil je een slimme camera ophangen, dan loop je dus al snel tegen problemen aan. Gelukkig zijn er (tegenwoordig) meerdere manieren om slimme camera’s te monteren!

3M industriële tape

Wil je een slimme camera zonder boren op een baksteen bevestigen, dan kom je al snel uit bij 3M industriële tape. Dit zijn stevige plakstrips met een sterke hechting. Sterk genoeg om lichte camera’s goed op hun plek te houden. Reinig en droog het oppervlak van de baksteen goed voordat je de plakstrip aandrukt.

De TP-Link Tapo C520WS is een betaalbare slimme camera die je op deze manier kunt bevestigen. De camera draait 360 graden rond en neemt op in 2K beeldkwaliteit. In de app bekijk je live beelden en luister je mee. Beelden bewaar je op een SD-kaart, of tegen een vast bedrag per maand in de Tapo cloud. De TP-Link Tapo C520WS kost slechts 55 euro!

Dakgootmontage

Dakgootmontage is ook een handige manier om je slimme camera te bevestigen zonder te boren. Je klemt de camera er als het ware gewoon op vast. Een voordeel is dat deze bevestiging verstelbaar is, dus je kunt hem eenvoudig verplaatsen. Deze bevestigingen zijn wel wat lastig te vinden. Maar als je goed zoekt, kom je ze wel ergens tegen.

Een slimme camera die je gemakkelijk op deze manier kunt bevestigen, is de Eufy Solo Cam S340. Deze camera met zonnepaneel volgt bewegingen automatisch, zodat je nooit iets mist, heeft een QHD resolutie en kan ook infrarood-opnames maken. Je koopt de Eufy Solo Cam S340 voor 191 euro.

Magnetische bevestiging

Met magnetische montage bevestig je een slimme camera op een metalen oppervlak. Ook dit is een flexibele methode omdat je de camera eenvoudig kunt verplaatsen of verwijderen. Kies deze methode als je metalen oppervlakken zoals stalen balken, metalen deuren of raamkozijnen hebt.

Magnetisch bevestigen kan bijvoorbeeld heel eenvoudig met de TP-Link Tapo C460 Solar Kit. Zowel de basis als de camera zelf zijn sterk magnetisch, zodat je het geheel eenvoudig en toch heel stevig op een metalen oppervlak kunt bevestigen. Alleen het meegeleverde zonnepaneel is niet magnetisch. Dat is echter zo licht dat je het gemakkelijk met bijvoorbeeld tape of een tie-wrap kunt bevestigen. Je koopt de TP-Link Tapo C460 Solar Kit voor 124 euro.

Overige methoden

Er zijn nog meer manieren te bedenken om je slimme camera te bevestigen zonder te hoeven boren. Zo zijn er beugels verkrijgbaar die rond een regenpijp passen, maar bijvoorbeeld ook handige klemmen die je vrijwel overal op kunt plaatsen. Denk er wel aan dat je ze hoog genoeg hangt, zodat niemand erbij kan!