Apple werkt aan een slimme ring die extra functionaliteiten toevoegt aan iPhones of MacBooks. Een patent van de ring toont hoe het apparaatje andere Apple-producten kan aansturen middels een touchscreen en aanwijzer.



Patent: Slimme Apple-ring met aanwijsfunctionaliteit

Eerder verscheen al een patent van een slimme Apple-ring. Het meest recente document verwijst echter naar een interessante nieuwe functie. De ring moet namelijk aanwijsfunctionaliteit bieden. In de praktijk betekent dit dat het apparaatje bijvoorbeeld een iPhone of iPad opmerkt als je hier naar wijst.

Deze functie is mogelijk door het gebruik van een U1-chip. Deze kennen we van de iPhone 11-toestellen. Als je met deze telefoon naar een andere iPhone 11 wijst, verschijnt deze bovenaan de AirDrop-lijst.

Naast de aanwijsdetectie toont het patent ook een touchscreen. Deze zit aan de zijkant van de ring, waardoor je hem met je duim kunt bedienen. Het is nog onduidelijk hoe functioneel het scherm is, maar waarschijnlijk maakt het gebruik van klik -en veeggebaren.



Ring van Apple bestuurt andere apparaten

De combinatie van deze twee features moet genoeg zijn om andere Apple-apparaten te besturen. Zo kun je de ring mogelijk als muis gebruiken op een MacBook. Wellicht dient het touchscreen dan als een kleine trackpad. Het kan anderzijds ook zo zijn dat de aanwijsfunctie tevens als cursor fungeert.

Dit zou vooral handig zijn bij situaties waarin je het scherm van een ander apparaat op dat moment niet kunt bedienen. Denk bijvoorbeeld aan een iPhone in een telefoonhouder terwijl je autorijdt. Met de ring kun je mogelijk op een veilige manier simpele taken uitvoeren, zoals het opnemen van de telefoon. Je hoeft dan niet te kijken naar een scherm en kan beide handen gewoon aan het stuur houden.

Daarnaast neemt het apparaat waarschijnlijk enkele Apple Watch-functies over, zoals het nabootsen van een trilling als je een berichtje ontvangt. Mogelijk laat het scherm zelfs afbeeldingen zien en kan de ring ook geluid afspelen.

Magic Keyboard met trackpad geeft extra hoop

Het is nog onduidelijk of Apple een dergelijk apparaat uitbrengt. Het nieuwe Magic Keyboard voor de iPad Pro zorgt er echter wel voor dat de komst van een ring aannemelijker lijkt. Sinds dit toetsenbord is uitgebracht kan de iPad nu namelijk ook bestuurd worden met een cursor. De software voor de belangrijkste functie van de ring is er dus al.

De toevoeging van een trackpad aan een iPad-toetsenbord is tevens erg goed ontvangen. In onze review round-up zetten we de conclusies van internationale media op een rij. Wil je meer weten over de nieuwe iPad Pro? Check dan de uitgebreide iPad Pro 2020-overzichtspagina.

