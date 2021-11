Zou jij een slimme bril van Apple dragen? (Poll)

Apple, Meta en Microsoft: stuk voor stuk zien ze brood in de ‘slimme bril’. Techbedrijven denken dat headsets dĂ© toekomst zijn, maar zou jij er ook een dragen? Breng je stem uit in onze poll.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Poll: wel/niet een slimme bril dragen

Meta (het bedrijf achter Facebook) zet volop in op de metaverse: een soort virtuele wereld die de grenzen tussen het ‘echte’ leven en het internet vervaagt. Toegang tot die metaverse krijg je door een slimme bril op je hoofd te plaatsen.

Ook grote techbedrijven als Microsoft en Apple sleutelen al jaren aan slimme brillen. De industrie ziet er dus duidelijk brood in, maar geldt dit ook voor de mensen die er op dagelijkse basis mee rond moeten lopen? Met andere woorden: zou jij een slimme bril dragen?

Hier werkt Apple aan

Apple Glass, Apple View of iGlass: hoe de nieuwe bril van Apple straks heet weet niemand, maar dat eraan gewerkt wordt is duidelijk. Het product duikt de afgelopen jaren namelijk steevast op in patenten en uitgewerkte concepten.

Volgens Ming-Chi Kuo, een bekende analist in de Apple-wereld, sleutelt het bedrijf zelfs aan drie billen. Eerst schijnt er een headset met augmented en virtual reality (AR en VR) uit te komen. Deze zou eruit zien als concurrerende headsets, zoals die van Oculus (dat weer onder Meta valt).

Daarna maakt Apple volgens Kuo werk van een headset die er daadwerkelijk uitziet als een bril. Deze bril zou alleen over AR beschikken. Je ziet dan virtuele laag over de werkelijkheid heen. Dat is bijvoorbeeld handig als je aan het navigeren bent en pijlen weergeven welke kant je op moet.

Op de achtergrond sleutelt Apple volgens de kenner ook aan slimme contactlenzen. Details hierover ontbreken nog, want het project zou nog in de beginnende fase zitten.

Lees verder: Dit verwachten we van Apples eerste slimme bril