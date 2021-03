Een betrouwbare bron claimt dat de slimme bril waar Apple aan werkt minder dan 150 gram weegt. Dat is twee keer zo licht als concurrerende headsets. Apple zou de headset in 2022 willen uitbrengen.

Gerucht: Slimme Apple-bril heeft laag gewicht

Het gerucht is de wereld ingebracht door Ming-Chi Kuo. Vaste iPhoned-lezers zien deze naam regelmatig voorbijkomen, want Kuo geldt als een grootheid in de wereld van Apple-geruchten.

Concepttekening van de Apple-headset

Ditmaal claimt de analist dat de slimme bril waar Apple al jaren aan werkt relatief licht is. Dat zou komen door het gebruikte materiaal. Volgens Kuo gaat Apple plastic lenzen gebruiken in plaats van glas.

Verder zou de iPhone-maker kiezen voor een Fresnel-lens, die relatief licht is en optisch beter presteert. Deze lenssoort geldt als de standaard in de wereld van virtual reality-brillen.

Veel lichter dan AirPods Max-hoofdtelefoon

Kuo geeft aan dat Apple echter voor een compact design kiest. Hierdoor zou de slimme Apple-bril een relatief laag gewicht hebben. Daar waar concurrerende brillen tussen de 300 en 400 gram wegen, zou de Apple-headset niet verder dan 150 gram komen op de weegschaal. Ter vergelijking: de onlangs verschenen AirPods Max weegt bijna 385 gram.

Indien dit gerucht klopt, is dit een flinke opsteker voor Apple. Veel dragers van slimme brillen vinden het namelijk vermoeiend om de headset langere tijd op te hebben, met name vanwege het gewicht.

Apples headset-plannen

Naar verluidt werkt Apple aan twee soorten headsets. De eerste zou in 2022 uitkomen en allerlei virtual- en augmented reality-functies hebben. Deze slimme bril wordt in de wandelgangen daarom weleens aangeduid als ‘mixed reality’-headset. Hij schijnt zo’n 1000 dollar te gaan kosten.

In 2025 zou de Apple Glass verschijnen. Deze headset ziet er volgens geruchten uit als een futuristische bril en gaat duizenden dollars kosten. In onderstaand artikel blikken we vooruit op dit product.

