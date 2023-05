Geplande slijtage bij je iPhone: Franse overheid ziet aanwijzingen

De Franse overheid is een onderzoek gestart naar de levensduur van je iPhone. Want het land ziet aanwijzingen voor geplande slijtage. Wij vertellen je meer.

Franse overheid onderzoekt onderdelen iPhone

De Franse overheid gaat onderzoeken of Apple oudere iPhones bewust onbruikbaar maakt door de reparatie te beperken. Als je nu een onderdeel van je iPhone wilt vervangen ben je verplicht om het serienummer van je device in te voeren. Er kunnen dan alleen ‘nieuwe’ onderdelen in je iPhone gezet worden die bij dit serienummer passen.

Kies je toch voor een nieuwer onderdeel met een ander serienummer? Dan bestaat de kans dat je iPhone onbruikbaar wordt. Zo werd recent nog een vervangen iPhone X-scherm onbruikbaar, nadat de telefoon werd bijgewerkt naar iOS 16. Apple’s software herkent dus welke onderdelen wel en niet bij het toestel passen. Sommige onderdelen worden dan geblokkeerd. En dat is tegen het zere been van de Franse overheid.

Reparaties worden beperkt door beleid van Apple

Door het strenge beleid dat Apple voert op het gebied van nieuwe onderdelen kan je niet terecht bij alle bedrijven die telefoons repareren. Alleen bij erkende Apple-verkopers weet je op dit moment zeker dat je iPhone gemaakt wordt met de correcte onderdelen.

Deze onderdelen zijn na een tijd niet meer te krijgen, waardoor de slijtage van je iPhone niet is tegen te gaan. De Franse overheid onderzoekt nu of Apple hierdoor de levensduur van Apple-devices onnodig beperkt.

Volgens Apple is het Self Service Repair-programma een uitkomst in het vervangen van onderdelen. Dit is Apple’s eigen dienst, waarbij je online vervangende onderdelen kunt bestellen zodra je iPhone last heeft van slijtage. Hier loop je echter nog steeds tegen hetzelfde probleem aan, want ook hier moet je het serienummer van je device invoeren. Je blijft dan dus nog steeds beperkt tot Apple’s eigen onderdelen.

Opnieuw een Franse boete voor Apple?

Als de Franse overheid besluit om een boete uit te delen voor Apple’s reparatiebeleid, dan zou dat niet de eerste boete zijn die Apple in Frankrijk opgelegd krijgt. Eerder kreeg het bedrijf al een boete, omdat het oudere iPhones bewust langzamer maakt zonder de consument daarvan op de hoogte te stellen. Destijds moest Apple 25 miljoen euro betalen aan de Franse overheid.

Begin dit jaar kreeg Apple nóg een boete in Frankrijk, dit keer voor het privacybeleid in de App Store. Apple verzamelde daar data van App Store-bezoekers, zonder daar toestemming voor te vragen. Dit is wel verplicht volgens de Franse wet, waardoor Apple ook daarvoor een geldbedrag moest betalen. Het ging toen om een bedrag van 8 miljoen euro.

Apple: kwaliteit iPhone-onderdelen gewaarborgd

Volgens Apple zelf is dit beleid nodig om de kwaliteit van de onderdelen te waarborgen. Door onderdelen met de correcte serienummers in de iPhone te zetten, blijft de kwaliteit van het toestel volgens het bedrijf als nieuw. In praktijk betekent dit natuurlijk dat je als consument verplicht bent om nieuwe onderdelen van Apple te kopen, waar het bedrijf behoorlijk aan verdient.

Het is dus nog afwachten of Apple opnieuw een flink geldbedrag moet betalen aan de Franse overheid. Gezien eerdere rechtszaken is het goed mogelijk dat Apple opnieuw wordt gestraft. Het reparatiebeleid moet dan bovendien versoepeld worden, dat ook gevolgen zou kunnen hebben voor het beleid in Nederland. Voor nu zijn we in ieder geval nog verplicht om onderdelen bij Apple aan te schaffen.

