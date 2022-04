Slechts drie procent van alle verkochte iPhone 13’s in de VS was een mini

Apples meest recente mini-telefoon is alles behalve een succes. Dat blijkt uit de verkoopcijfers van de iPhone 13 mini, die toch wel érg tegenvallen.

iPhone 13 mini verkoopt slecht

De iPhone 13 mini is geen hit. Dat wisten we al, maar de verkoopcijfers van het afgelopen kwartaal zijn nog lager dan we dachten. Slechts drie procent van de verkochte iPhone 13-smartphones in de Verenigde Staten was een iPhone 13 mini. Dat blijkt uit data van Consumer Research Intelligence Partners. De verkoopcijfers van overige iPhone 13-modellen zijn ten opzichten van voorgaande jaren juist flink gestegen.

Bij elkaar waren de iPhone 13, 13 mini, 13 Pro en 13 Pro Max goed voor maar liefst 71 procent van alle iPhone-verkopen. 31 procent van de verkoopcijfers is te danken aan de reguliere iPhone 13. De lage hoeveelheid verkochte iPhone 13 mini’s betekent dat er nog maar weinig interesse is in kleinere smartphones. Daarom vervangt Apple het mini-model in september voor de iPhone 14 Max, die een 6,7 inch-scherm krijgt.

We verwachten echter niet dat Apple later dit jaar al stopt met het produceren van de iPhone 13 mini, ondanks de lage verkoopcijfers. Waarschijnlijk biedt de fabrikant het toestel nog een jaar of twee aan voor een lagere prijs. Een nieuw mini-model staat echter niet op de planning. Behoor jij tot de minderheid die van kleine iPhones houdt? Dan zul je in de toekomst toch écht moeten wennen aan grotere schermen. Tenzij Apple besluit om een iPhone SE 4 te maken in de vorm van een 13 mini natuurlijk.

Meer over de kleine Apple-telefoon

De iPhone 13 mini is qua specificaties gelijk de reguliere iPhone 13. Het grote verschil is het kleinere ontwerp. Dit komt door het 5,4 inch-scherm van de mini, dat een stuk minder groot is dan het 6,1 inch-scherm van de iPhone 13. Ook is de accu van de iPhone 13 mini logischerwijs een stukje kleiner. Hierdoor gaat hij niet zo lang mee als zijn grotere broer, maar wel een stuk langer dan zijn voorganger, de iPhone 12 mini.

Ondanks zijn compacte ontwerp heeft Apple evengoed een steengoed camerasysteem in de iPhone 13 mini weten te proppen. Zo vinden we achterop een dubbele camera: een telelens en een ultragroothoeklens van beide 12 megapixel. Voor selfies en videogesprekken gebruik je de Face ID-camera aan de voorkant, met een resolutie van 12 megapixel.

Wil je weten wat wij zelf van de iPhone 13 mini vonden? Lees hier dan onze uitgebreide iPhone 13 mini-review en bekijk de videoreview hieronder:

