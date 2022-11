SkyShowtime is er (en dit zijn 5 redenen om het nog niet te nemen)

Streamingdienst SkyShowtime komt Nederland binnen met een leuke deal en een handvol bekende series en films. Maar op dit moment is de nieuwe streamingdienst nog niet goed genoeg om je Netflix-abonnement op te zeggen.

SkyShowtime in Nederland: dit is er nodig

Met SkyShowtime in Nederland hebben we een streamingdienst erbij. SkyShowtime gaat de concurrentie aan met onder andere Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max.

Dat doet de dienst allereerst met een aantrekkelijke prijs: als je nu een abonnement neemt dan krijg je de rest van je leven vijftig procent korting. Daarnaast leunt de dienst op enkele bekende namen, zoals Star Trek, A Quiet Place, Sonic en Halo. Maar dat is nog niet genoeg. Er moet nog meer gebeuren voordat SkyShowtime echt relevant is op de streamingmarkt.

1. Voeg missende series en films toe

SkyShowtime kwam op de markt met een duidelijk concept: dit is de plek om alles van Star Trek en topseries zoals Yellowjackets en Dexter: New Blood te kijken. In de praktijk ligt het anders.

Yellowjackets is nog bij Ziggo te zien, Dexter: New Blood is er nog niet en ook het Star Trek-aanbod valt vies tegen met als opvallendste gemis de serie Star Trek: Discovery. Deze serie is van Netflix gehaald en het nieuwste seizoen is zelfs nooit in Nederland te zien geweest. SkyShowtime zou de plek zijn om deze serie eindelijk weer legaal in Nederland te kijken, maar helaas.

Daarnaast is het vreemd dat de dienst wel Sonic the Hedgehog 2 en A Quite Place Part II aanbiedt, maar de eerste delen van deze films niet. Heb je die nog niet gezien, dan heb je ook niets aan de sequels. Ook moeten we nog even wachten tot nieuwe films zoals Top Gun: Maverick, Nope en Jurassic World Dominion op de dienst verschijnen.

2. Breid het aanbod uit

Daarnaast is het aanbod erg beperkt. Meestal is het bij nieuwe streamingdiensten makkelijk om een lijstje te maken met de beste topseries en -films, maar bij SkyShowtime is dat best lastig.

Qua nieuwe dingen is Star Trek: Strange New Worlds heel leuk en Halo is ook best vermakelijk. En als je drama wil dan zijn Yellowstone en zijn spin-offs wellicht de moeite waard. Maar de dienst heeft eigenlijk nog niets om het grote publiek naar SkyShowtime te trekken. We moeten het doen met beloftes voor wat er komen gaat.

3. Maak een betere app

De app van SkyShowtime laat ook veel te wensen over. Bij de instellingen kun je niet aangeven in welke kwaliteit series en films gedownload moeten worden om offline te kijken. Ook is er nog geen app voor allerlei apparaten beschikbaar, zoals voor spelcomputers en Samsung-televisies. En als een app wel werkt, dan zijn er veel problemen met de ondertiteling. Soms is er geen Nederlands beschikbaar of loop de ondertiteling opeens achter.

4. Voeg 4K toe

Het is 2022 en SkyShowtime introduceert een nieuwe streamingdienst in Nederland met series en films die je in de beste kwaliteit wil kijken en je ondersteunt geen eens 4K? Deze optie komt later pas volgens SkyShowtime.

5. Promoot je dienst en producties beter

Als je een succes wil worden op de overvolle streamingmarkt, moet je wel een beetje je best doen in de promotie. Ik zag een advertentie voor Halo, een serie vol interessante personages, actie en mysterie. De enige tekst van de advertentie was: “Het is alien tijd”. Niet heel uitnodigend, toch?

Een promobericht op Instagram stelde “Registreer nu op de website en betaal halve prijs, levenslang.” Dat klinkt toch meer als een dreigement dan een aanbieding? Hier valt nog veel winst te halen.

