SkyShowtime goedkoper kijken: zo krijg je 3 maanden korting

Houd je van series als Star Trek of Tulsa King? Of vind je films als Top Gun Maverick en Fast & Furious echt tof? Dan moet je bij SkyShowtime zijn! We vertellen hoe je een stuk goedkoper SkyShowtime kijkt!

SkyShowtime goedkoper kijken

De streamingdienst SkyShowtime is vrij nieuw, maar er zijn inmiddels volop leuke films en series te bekijken. En het mooie is? Je kunt SkyShowtime nu nog goedkoper bingen. Je kijkt nu drie maanden voor 13,99 euro. Normaal betaal je hier 20,97 euro voor.

Je kunt dus met deze aanbieding één maand gratis kijken. Wees er wel op tijd bij, want de aanbieding is geldig tot en met 30 september. Heb je drie maanden gekeken? Dan wordt het abonnement automatisch verlengd voor € 6,99 per maand. Wil je dat niet? Opzeggen kan altijd. Let op: de aanbieding is alleen geldig voor nieuwe abonnees. Er zijn voorwaarden van toepassing.

SkyShowtime: films downloaden en kijken of drie apparaten

Met SkyShowtime kun je nu goedkoper kijken op maximaal drie apparaten tegelijk. Je kijkt zonder reclame en kunt maximaal vijf profielen aanmaken. Heb je een lange (vlieg)reis in de planning staan of heb je een beperkt mobiel abonnement? Dan kun je films en series ook in de app downloaden.

Voor elk wat wils

Je kunt al sinds vorig jaar SkyShowtime in Nederland kijken. Toen was het aanbod nogal beperkt, maar dat is inmiddels flink gegroeid. Zo is er inmiddels wel voor ieder wat wils te vinden. Van leuke kinderprogramma’s, tot spannende actiefilms en intrigerende series!

Andere streamingdiensten in Nederland

Naast SkyShowtime zijn er natuurlijk nog veel meer streamingdiensten in Nederland. Wil je het aanbod daar eens bekijken? Dan hebben we een aantal van de populairste diensten voor je onder elkaar gezet!

