Skeuomorfisme: zo heeft Apple jou voor de gek gehouden met de iPhone

Skeuomorfisme is een design-techniek die Apple heeft toegepast om gebruikers te laten wennen aan de eerste iPhone. In dit artikel lees je alles over de trucjes van Apple om het gebruik van de iPhone natuurlijk te laten aanvoelen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat is Skeuomorfisme in de Apple iPhone?

Skeuomorfisme is een term die designers gebruiken bij het ontwerpen van interfaces. Het doel van deze techniek is om het uiterlijk van apps of andere diensten te laten lijken op zaken die in het echte leven allang bestonden.

Een bekend voorbeeld is het prullenbak-icoontje dat je gebruikt voor het weggooien van je bestanden. Ook als je een bestand opslaat heb je te maken met skeuomorfisme, want het icoontje is een floppy disk (de voorloper van de usb-stick).

Skeuomorfisme maakt de digitale objecten vertrouwd door gebruik te maken van concepten die je als gebruiker kunt herkennen. Het zal je natuurlijk niet verbazen dat Apple al lang en breed gebruikmaakt van skeuomorfisme. In dit artikel laten we een een paar voorbeelden zien en vertellen je waarom Apple dit tegenwoordig niet meer doet.

Welke voorbeelden zagen we bij de iPhone?

De eerste versies van Apple’s besturingssysteem voor de iPhone, maakten veel gebruik van skeuomorfisme. Dit is ook de reden waarom iOS zo intuïtief te gebruiken was door iemand die nog nooit een smartphone met aanraakscherm had gebruikt.

Ten eerste zorgde Apple ervoor dat de icoontjes als fysieke knoppen voelde. Ze leken 3D, je kon ze soort van indrukken om een app te openen en je kreeg zelfs een kleine trilling als het indrukken gelukt was. Als je dan eenmaal een app op je iPhone had geopend, zaten deze ook bomvol designkeuzes om het jou zo gemakkelijk mogelijk te maken.

De ‘bibliotheek’-app bestond uit een boekenkast waar je letterlijk boeken uit kon pakken en kon bladeren. De rekenmachine had precies dezelfde layout en de glans als een echte calculator. Ook het icoontje en het gebruik van de Notities-app deed herinneren aan een echt notitieblokje.

Het was natuurlijk niet alleen maar positief. Wij van iPhoned zijn het bijvoorbeeld helemaal niet eens met het design van Game Center van iOS 6. Apple probeerde het spellencentrum te laten lijken op een pokertafel, maar sloeg daarmee wat ons betreft totaal de plank mis.

Apple: skeuomorfisme wordt flat design

De gebruikers begonnen het gebruik en de technologie van de iPhone te begrijpen. We raakten gewend aan het touchscreen en aan de iPhone. Langzamerhand begonnen deze rommelige interfaces (met hun onelegante glanzende knoppen) de gebruikerservaring onoverzichtelijk te maken. Een strakker design kwam in de mode.

In 2013, een paar jaar na de dood van Steve Jobs en het vertrek van iOS Vice-president Scott Forstall, introduceerde Apple met iOS 7 een flat design. De iPhone van Apple verloor het skeuomorfisme.

Deze ontwerpkeuze zorgde voor een betere schaalbaarheid van de apps. De interface van de iPhone kon bijna 1-op-1 naar de iPad gekopieerd worden. Zo realiseerden de ontwerpers van Apple een opgeruimder design. Ook was er nu meer ruimte om te experimenteren.

Als laatste zorgde dit flat design voor minder laadtijden. Alles moest sneller, dus ook daar moest het gebruikersvriendelijke design voor wijken. In de plaats daarvan kwam het praktische minimalistische ontwerp.

Nadeel van flat design in de producten van Apple

Het enige nadeel leggen we uit aan de hand van een voorbeeld. Een iPad die je voor zijn 85e verjaardag aan je opa hebt gegeven, wordt nauwelijks gebruikt. Je opa heeft de overgang die wij hebben gemaakt naar een vertrouwensband met een mobiele telefoon met touchscreen niet meegemaakt. De overgang op een flat design is dus niet alleen maar goed.

Gelukkig zijn er nog restanten blijven plakken zodat we dit stukje geschiedenis niet geheel vergeten. Waarschijnlijk heb je hier nog nooit bij stil gestaan, maar een restant uit het skeuomorfisme-tijdperk is er zo erg ingeslopen, dat deze waarschijnlijk nooit meer weg gaat. Het geluid dat de camera-app maakt als je een foto schiet, bootst de daadwerkelijke sluiter van een echte camera na.

De toekomst van telefoondesign: neumorfisme

Ook zien we dat de designers van Apple langzamerhand de technieken van het skeumorfisme beginnen te herintroduceren in de iPhone en de Mac. Dit doen ze niet omdat ze gebruikers moeten laten wennen, maar omdat het weer trendy is.

Er blijkt zelfs een nieuwe stroming te ontstaan die we het beste kunnen omschrijven als een liefdesbaby tussen flat design en skeuomorfisme: het neumorfisme. Als je het ons vraagt, denken we dat dit het beste van twee werelden is.

Het is een gegeven dat apps en websites nog steeds snel moeten zijn, vooral omdat ze hoog moeten scoren in zoekmachines als Google. Maar het overmatige gebruik van minimalistische ontwerpen heeft sommige interfaces ook een beetje saai gemaakt naar onze smaak. Gelukkig beginnen ontwerpers van het neumorfisme meer met diepte en kleur in hun ontwerpen te spelen.

