Hé Siri, waarom ben je anno 2022 nog steeds zo dom?

Siri werkt niet heel soepel, en dat terwijl ze dit jaar haar elfde verjaardag viert. Nog steeds missen we – zelfs in iOS 16 – érg veel functies bij Apple’s slimme assistent. Deze 8 dingen zou Siri inmiddels toch wel echt moeten kunnen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Hé Siri, snap de context

Je kent het vast wel: je stelt een vraag aan Siri op je iPhone, ze geeft een antwoord, maar zodra je daarop weer reageert werkt het niet en snapt ze het niet meer. Het zou véél handiger zijn als Siri na het geven van een antwoord nog even luistert, en onthoudt waar het gesprek over gaat.

2. Nee Siri, niet nu

Siri is degene in je vriendengroep die zich altijd aangesproken voelt, maar dan in het kwadraat. Als je “Hé Siri” hebt ingeschakeld, activeert ze soms op de gekste momenten, met veel irritatie tot gevolg. Dat mag wel wat minder gevoelig worden.

3. Hé Siri, waarom klink je zo?

Een persoonlijke assistent moet je kunnen … personaliseren. Hoe gaaf zou het zijn als ontwikkelaars stemmen voor Siri mogen ontwerpen, die je via de App Store kunt installeren? Zo laat je Siri bijvoorbeeld klinken als K.I.T.T. uit Knight Rider, HAL 9000 uit 2001: A Space Odyssey, of Marvin van The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy.

4. Hé Arnold! Hé dinges!

Waarom heet Siri altijd Siri? Eigenlijk is dat niet heel logisch: het vergroot de kans dat een ander jouw Siri activeert, en het voelt niet heel persoonlijk. Wij zouden graag zien dat je een eigen naam in kunt stellen – met een filter voor obscene namen, dan.

5. Hey Siri, kannst du mich hören?

De Google Assistant is al jaren tweetalig: je kunt instellen welke twee talen hij begrijpt. Dit is handig als er thuis meerdere talen gesproken worden. Het heeft voor Nederlanders nog een extra voordeel: stel je Engels als tweede taal in, dan kun je naast opdrachten in je eigen taal ook gebruikmaken van de uitgebreidere Engelse spraakopdrachten. Siri werkt niet met meerdere talen tegelijk – dat kan dus beter!

6. Hé, Siri werkt niet

Vaak laten we Siri maar links liggen, want veel taken duren langer via Siri dan als we gewoon zelf op een knopje drukken. Of ze gaan gewoon helemaal fout. Vooral voor simpele en vaak gebruikte taken moet Siri een stuk beter werken. Dit kan bijvoorbeeld door een soort geheugen op te bouwen van opdrachten waar je vaak naar vraagt. Nu kan “Hé Siri, doe de lampen aan” jarenlang werken, en dan op een dag reageert Siri opeens met “Ik kan geen speaker Lampen vinden”. Huh?

7. Hé Siri, doe dit én dat

Siri snapt één taak tegelijk – in tegenstelling tot een echte assistent. Het zou veel handiger zijn als we “Hé Siri, dim de lampen en doe de TV aan” kunnen zeggen, in plaats van dat we twee losse opdrachten moeten geven.

8. Hé Siri, iets meer humor graag

In Interstellar heeft de robot TARS een persoonlijkheidsinstelling. Dat wil zeggen: je kunt instellen hoe humoristisch of sarcastisch hij zich gedraagt. Wij zouden graag iets soortgelijks in Siri willen zien. En heel ver weg is dit niet: moderne AI’s kunnen zich al houden aan bepaalde persoonlijkheden. Een Siri waar je het beter mee kunt vinden gebruik je met meer plezier.

Wat mis jij nog?

Hebben we nog een functie gemist die jij graag zou willen zien in Siri? Of werkt Siri met andere zaken niet lekker mee? Laat het ons weten in de reacties!

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!