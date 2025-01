Siri krijgt een grote update in 2025 (met deze veranderingen)

Apple heeft Siri al slimmer gemaakt met Apple Intelligence-functies (helaas nog niet in NL), maar in 2025 komen er nog meer verbeteringen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Siri-updates van 2025 verschijnen in nieuwe versies van iOS 18 en ook in iOS 19. Volgend jaar rond deze tijd zou Siri veel slimmer moeten zijn, mits de geplande veranderingen van Apple daadwerkelijk worden doorgevoerd.

De beste nieuwe Siri-functies zijn nog niet toegevoegd, maar Apple gaf een voorproefje tijdens de laatste WWDC, toen Apple Intelligence voor het eerst werd aangekondigd. We verwachten deze veranderingen in iOS 18.4.

Persoonlijke context

Dankzij Persoonlijke context houdt Siri in 2025 al je e-mails, berichten, bestanden, foto’s en meer bij. Als het op je iPhone staat, weet Siri waar het is en waar het vandaan komt. Met behulp van deze informatie kan Siri je helpen om iets te vinden waar je naar op zoek bent. Dat kan bijvoorbeeld een vluchtnummer in een e-mail zijn die je hebt ontvangen, een bestand dat je hebt gedownload of een foto die iemand je heeft gestuurd.

Daarnaast gebruikt Siri Persoonlijke context ook om meer over je te leren. Siri kan je dan namelijk beter helpen bij het voltooien van taken en het bijhouden van alles op je iPhone. Apple geeft een paar voorbeelden voor het gebruik van Persoonlijke context: ‘Speel de podcast die John me aanraadde’ en ‘Hoe laat landt de vlucht van mijn moeder?’.

Schermbewustzijn

Siri weet in 2025 wat er op je scherm staat, dus daar kun je ook gewoon naar verwijzen. Als iemand je bijvoorbeeld een adres stuurt, kun je Siri vertellen om ‘dit’ toe te voegen aan je contacten. Siri weet dan waar je het over hebt.

Sinds iOS 18.2 kan Siri een schermafbeelding van je scherm naar ChatGPT sturen. ChatGPT kan vervolgens een aantal van dezelfde functies uitvoeren. Apple benadrukt echter dat deze ChatGPT-integratie niet hetzelfde is als de functie Schermbewustzijn die over een tijdje naar Siri komt.

App-integratie

Siri krijgt in 2025 een betere integratie met apps. Hierdoor kan Siri honderden nieuwe acties uitvoeren in apps. Apple noemt als voorbeeld onder meer Siri gebruiken om artikelen uit de leeslijst in Safari op te roepen, of foto’s van een specifieke locatie naar iemand te sturen, bijvoorbeeld ‘Stuur de foto’s van het feestje op vrijdag naar John’.

Siri kan in de toekomst ook taken in meerdere stappen uitvoeren, zoals het bewerken van een foto die je maakt en deze vervolgens met één commando met iemand delen.

Siri in iOS 19

Alle bovenstaande functies maken deel uit van iOS 18 en verschijnen dus in een van de komende iOS 18-updates. Daarnaast gaan er geruchten dat Apple een nieuwe versie van Siri in ontwikkeling heeft voor iOS 19.

Siri in iOS 19 zal vertrouwen op grote taalmodellen, oftewel LLM’s (Large Language Model). Een LLM-versie van Siri zal in staat zijn om doorlopende gesprekken te voeren, waardoor het meer lijkt alsof je spreekt met een mens. Siri zal complexere taken kunnen uitvoeren en beter kunnen concurreren met ChatGPT.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple is van plan om de huidige versie van Siri in de toekomst te vervangen door LLM Siri. Het ziet er naar uit dat die wordt aangekondigd in iOS 19, maar de daadwerkelijke functionaliteit komt misschien pas in een iOS 19-update die Apple in 2026 uitbrengt.

We zullen in juni 2025 tijdens de WWDC meer horen over de functies van Siri in iOS 19. We verwachten wel dat er al wat nieuwe Siri-functies bijkomen wanneer iOS 19 in september 2025 wordt gelanceerd.