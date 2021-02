Apple is Siri aan het trainen om mensen met een spraakgebrek (zoals stotteren) beter te begrijpen. Ook zijn er nu al speciale functies hiervoor aanwezig in de iPhone.

Siri gaat mensen die stotteren beter begrijpen

Dat schrijft The Wall Street Journal in een artikel met daarin een bevestiging van een Apple-woordvoerder. De gemakkelijkste manier om Apples spraakassistent te activeren is door ‘Hé Siri’ te roepen. Maar als je moeite hebt met praten, is dat een ander verhaal. Om Siri toegankelijker te maken voor mensen die bijvoorbeeld stotteren, is Apple een grootschalig project gestart.

Het bedrijf heeft een databank met 28.000 audioclips verzameld van mensen die stotteren in podcasts. Deze audioclips worden nu gebruikt om het algoritme van Siri te trainen om sneller en beter te begrijpen wat iemand bedoelt die stottert.

Daarnaast heeft Apple bewust de ‘hold to talk’-functie toegevoegd aan Siri. Zolang jij de vergrendelknop ingedrukt houdt zal Siri blijven luisteren, zodat iemand niet onderbroken wordt die wat meer tijd nodig heeft om iets uit te spreken.

Bovendien kun je Siri ook helemaal zonder spraak gebruiken. Deze optie moet je handmatig activeren en maakt het mogelijk om berichten naar de assistent te typen in plaats van ze uit te spreken. Dit activeer je als volgt.

Zo kun je typen in plaats van praten tegen Siri:

Open de Instellingen-app; Ga naar ‘Algemeen’; Kies ‘Toegankelijkheid’; Tik op ‘Siri’; Zet de schakelaar achter ‘Typ vragen aan Siri’ aan.

Naasts Siri werken ook Google en Amazon aan hun assistenten om ze op dit gebied te verbeteren.

