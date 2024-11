Siri wordt slimmer dan ooit – maar pas in iOS 19

Siri staat op het punt een indrukwekkende stap vooruit te zetten. Met iOS 19 introduceert Apple een totaal vernieuwde stemassistent die écht alles doet wat je vraagt. Dit kun je verwachten van de toekomst van Siri!

Siri in iOS 19: slimmer door een nieuw taalmodel

Hoewel iOS 18 nog volop in ontwikkeling is, kijkt Apple al vooruit naar de volgende grote update: iOS 19. Deze versie brengt een revolutionaire upgrade voor Siri, aangedreven door een Large Language Model (LLM). Dit geavanceerde taalmodel zorgt ervoor dat Siri niet alleen slimmer wordt, maar ook natuurlijker communiceert.

Volgens Bloomberg test Apple de nieuwe ‘LLM Siri’ momenteel al intensief, al werkt deze nu nog via een aparte app. Bij de release van iOS 19 verdwijnt die app en neemt de vernieuwde Siri de huidige interface volledig over.

Wat maakt deze nieuwe versie van Siri zo bijzonder? De stemassistent wordt veel menselijker in haar interacties, vergelijkbaar met tools als ChatGPT en Google Gemini. Bovendien bedien je straks eenvoudiger apps van derden en krijg je toegang tot geavanceerde functies van Apple Intelligence. Siri wordt met iOS 19 dus niet zomaar slimmer, maar een echte digitale assistent.

Wanneer kun je Siri verwachten in iOS 19?

Helaas moeten we nog even geduld hebben. Apple onthult iOS 19 traditiegetrouw tijdens de WWDC in juni 2025. De update zelf verschijnt pas in september van dat jaar, samen met de nieuwe iPhone. Maar let op: de vernieuwde Siri met LLM komt waarschijnlijk pas in een latere update, ergens in de lente van 2026.

Wat brengt iOS 18 voor Siri?

Ook in iOS 18 zit Siri niet stil. Met iOS 18.1 kan de assistent meerdere opdrachten tegelijk uitvoeren en wordt een handige typfunctie toegevoegd. En er komt meer: zo brengt iOS 18.2 integratie met ChatGPT voor nóg slimmere interacties. Voor iOS 18.3 staan betere contextherkenning en geavanceerdere appbediening op de planning.

Met iOS 18 zet Siri al grote stappen, maar de echte revolutie wacht in iOS 19. Nog even geduld dus!