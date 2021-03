Gebruikers van de Opdrachten-app hebben een probleem ontdekt. Via iCloud gedeelde Siri Shortcuts werken niet meer. Het is hierdoor niet mogelijk shortcuts te delen en toe te voegen. Er is nog geen oplossing bekend.

iCloud-link is verlopen: Siri Shortcuts werken niet

Het probleem van verlopen iCloud-links werd direct door gebruikers via Twitter en Reddit gedeeld. Via de Opdrachten-app is het mogelijk om gemaakte Siri Shortcuts te delen met andere gebruikers via een iCloud-link. Dit is nu helaas niet meer mogelijk. Na het openen van een link, verschijnt er een melding in beeld: “Opdracht niet gevonden”. Dit bericht popt enkel op bij al bestaande iCloud-links. Nieuwe opdrachten werken nog wel. Het lijkt er op dat links van tenminste een week oud ‘kapot’ zijn .

Okay, WTF.



The entire @macstoriesnet Shortcuts Archive has broken links right now. None of the links to my hundreds of shortcuts are working anymore.



I *seriously* hope Apple has a quick fix for this. https://t.co/MGwB1bRhHD https://t.co/5BMhhbdoqC pic.twitter.com/fbbxuHzW2V — Federico Viticci (@viticci) March 24, 2021

De foutmelding is vooral voor fanatieke Shortcut-gebruikers een doorn in het oog. Zij zijn nu bang dat alle Siri Opdrachten definitief verdwenen zijn. Het is op dit moment nog niet duidelijk of dit inderdaad zo is. Misschien gaat het slechts om een tijdelijke storing.

Indien het probleem bij de servers van Apple ligt, kunnen de links weer herstelt worden. In een minder gunstig scenario blijven alle bestaande links ouder dan een week onbruikbaar. Opdrachten kunnen dan enkel nog lokaal gebruikt worden, als deze in je bibliotheek staan.

Voor nu is het een kwestie van geduld. Zodra er meer bekend is, laten wij dat in een geüpdatete versie van dit artikel weten.

Meer efficiëntie dankzij Opdrachten-app en shortcuts

Ondanks de huidige storing blijft het implementeren van Siri Shortcuts het proberen waard. Met iOS 12 introduceerde Apple Siri Shortcuts. Hiermee maakt Apple het voor gebruikers mogelijk om zelf de mogelijkheden van de spraakassistent uit te breiden. Het idee achter Siri Shortcuts is dat je via de Opdrachten-app een reeks aan taken bedenkt, die Siri met één enkele spraakopdracht uitvoert. Aangezien steeds meer apps van derde partijen ook deze spraakopdrachten ondersteunen, zijn de mogelijkheden eindeloos. Opzoek naar inspiratie voor de meest efficiënte Siri Shortcuts? Via een aantal voorbeelden kun je zelf aan de slag.

