De belangrijkste verbetering van de nieuwe Apple TV is niet het kastje zelf, maar de afstandsbediening die erbij hoort. Voor gamers heeft de Siri Remote (2021) echter ook een serieus nadeel want hij kan niet overweg met alle games.

Nieuwe Siri Remote mist ondersteuning Apple TV games

De nieuwe Apple TV-afstandsbediening mist namelijk twee belangrijke sensoren: een versnellingsmeter en gyroscoop. Deze zaten wél in de vorige Siri Remote. Sommige Apple TV-games gebruiken deze sensoren voor de bediening en werken daarom niet meer met de nieuwste afstandsbediening, zo ontdekte Digital Trends.

Tijdens het spelen kun je bijvoorbeeld in de digitale wereld om je heen kijken door de afstandsbediening een beetje te draaien. De versnellingsmeter zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld vijanden kunt bevechten door met de Siri Remote te zwaaien.

Apple heeft niet bekendgemaakt waarom de nieuwe afstandsbediening deze sensoren niet heeft. Misschien heeft het te maken met het feit dat tvOS sinds kort overweg kan met Xbox- en PlayStation-controllers. Apple lijkt gamers dus te willen motiveren om deze joysticks te gebruiken in plaats van de Apple TV-afstandsbediening.

Ook gaat het gerucht dat men werkt aan een eigen controller. Veel details zijn hier nog niet over bekend.

Over de nieuwe Apple TV en Siri Remote

Afgelopen week kondigde Apple de nieuwe Apple TV 4K aan. De mediaspeler heeft hetzelfde design als zijn voorganger, maar beschikt wel over hdr en Dolby Vision-video. Ook heeft de nieuwe mediaspeler krachtigere hardware. Hij leent zich daardoor meer voor het spelen van games.

De grootste vernieuwing is echter de bijbehorende Siri Remote. De Apple TV-afstandsbediening heeft nu een ‘klikvlak’ om door menu’s te scrollen. Dankzij het iPod-achtige wieltje kun je zo ook heel nauwkeurig vooruit- en terugspoelen in films en series.

Verder heeft het nieuwe kastje een aan-/uitknop en een muteknop om het geluid te dempen. Het Siri-knopje zit voortaan op de zijkant. Wil je meer weten over de nieuwe Apple TV en Siri Remote? In onderstaande artikelen zetten we alle vernieuwingen voor je op een rij.

