Siri Remote 2021: 6 dingen die je moet weten voordat je wegzapt

De belangrijkste verbetering van de nieuwe Apple TV is niet de mediaspeler zelf, maar de afstandsbediening die erbij hoort. Dit zijn de vijf belangrijkste verbeteringen van de Apple TV Remote 2021.

Siri Remote 2021: een grote stap vooruit

Tijdens het april-event van Apple kregen we tussen de iPad Pro 2021, een gloednieuwe iMac en de AirTag door ook een nieuwe generatie van de Apple TV te zien. Qua design is de Apple TV zelf niet veranderd, maar de afstandsbediening is wel in een heel nieuw jasje gestoken. Dit zijn de zes belangrijkste dingen die jij erover moet weten.

1. Geen touchpad maar een klikvlak

Iedereen die de Siri Remote wel eens gebruikt heeft, weet hoe onnauwkeurig het touchpad soms kan zijn om door tvOS heen te scrollen. Die kritiek heeft Apple ter harte genomen: de nieuwe 2021 afstandsbediening heeft een ‘klikvlak’ waarop je zowel kunt tikken als swipen. Scrol je door een film of aflevering, dan kun je de buitenste ring gebruiken. Dat moet het gemakkelijker maken om snel en doeltreffend door tvOS te navigeren.

2. Nieuw design is dikker en robuuster

De vorige Apple TV-afstandsbediening zag er stijlvol uit, maar was wel erg dun en kwetsbaar. Daarom is de nieuwe variant wat dikker en hoekiger geworden, waarmee hij meer op een traditionele afstandsbediening lijkt. Met een beetje geluk ben je hem door het zilveren uiterlijk ook wat minder snel kwijt dan de zwarte behuizing van het vorige model.

3. Fysieke uitknop en muteknop

Apple heeft ingezien dat wat extra fysieke knoppen soms heel handig kunnen zijn. Op de voorkant van de Remote is naast het klikvlak ook ruimte voor een zestal knoppen. De fysieke uitknop is nieuw en geeft je eindelijk de optie om de Apple TV snel aan en uit te zetten. De fysieke muteknop laat je het geluid snel dempen en met de terugknop ga je snel terug naar het vorige scherm.

4. Siri-knop op de zijkant

Omdat de afstandsbediening wat dikker en hoekiger is geworden, is er ook op de zijkant van de afstandsbediening ruimte voor een langwerpige knop. Door deze in te drukken kun je Siri activeren, waarna de spraakassistent luistert naar je opdracht.

De Apple TV ondersteunt al jaren de Nederlandse variant van Siri, wat het makkelijk maakt om bijvoorbeeld terug te spoelen, of naar een specifieke film op zoek te gaan zonder deze handmatig in te voeren.

5. Werkt niet met Zoek Mijn-app en geen U1-chip

Eén van de verbeteringen waar velen op hadden gehoopt, is helaas niet aanwezig. De nieuwe afstandsbediening is niet uitgerust met de U1-chip van Apple en dat is jammer. Met de chip kun je de exacte locatie van apparaten heel nauwkeurig achterhalen: ideaal voor een afstandsbediening die je regelmatig kwijt bent.

Met de AirTag laat Apple zien hoe handig deze chip kan zijn, dus het is een gemiste kans dat de nieuwe Remote deze handigheid niet bezit.

6. 2021 Siri Remote ook los verkrijgbaar vanaf 30 april

Heb je een Apple TV HD of Apple TV 4K? Dan kun je de 2021 Siri Remote ook los bestellen. Deze is verkrijgbaar voor 65 euro in de Apple Store en via de website van Apple. De nieuwe afstandsbediening is vanaf 30 april te pre-orderen. De eerste exemplaren worden in de tweede helft van mei geleverd. Even wachten nog dus.

