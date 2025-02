Siri moet je nooit uitzetten, want het kan je leven redden

Zelfs als je Siri nooit gebruikt kun je de functie toch maar beter ingeschakeld laten – dat kan namelijk je leven redden.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Siri kan je leven redden

Siri is handig voor allerlei dingen, maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen gebruikmaakt van deze virtuele assistent. Toch is het een goed idee om Siri desondanks niet uit te schakelen. Dit ondervond Daniel Vallaire uit Fort Lauderdale, Florida onlangs aan den lijve.

Een paar dagen voor zijn 70e verjaardag zakte Vallaire in elkaar in zijn badkamer. In de 48 uur die daar op volgden deed hij verwoede pogingen om van de badkamer naar de woonkamer te komen om hulp te halen. Hij was verward, had geen kracht en raakte ernstig uitgedroogd, maar dankzij Siri hebben hulpverleners de man toch kunnen redden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vallaire was niet in staat om zelf te telefoneren, dus riep hij naar Siri om zijn dochter Victoria te bellen. Siri belde naar zijn dochter, die het noodgeval doorgaf aan 911. Tien minuten later arriveerden de hulpverleners. Vallaire zegt erover: “Als ik een vaste lijn had gehad, zou ik met geen mogelijkheid hebben kunnen bellen. En als ik Siri niet had gehad, was ik hier nu niet meer geweest.”

Gered van een beroerte

Nadat hulpverleners Vallaire hadden gered, werd in het ziekenhuis duidelijk dat hij een beroerte had gehad die werd veroorzaakt door een infectie in twee van zijn aortakleppen. Vallaire heeft het medische team dat zijn leven heeft gered eerder deze maand weer ontmoet. Hij zei dat hij dankbaar is dat hij aan de dood is ontsnapt en benadrukt hoe belangrijk het is om bewust om te gaan met de gezondheid van je hart.

Inmiddels zijn Siri en andere veiligheidsfuncties van Apple zoals Ongelukdetectie, Valdetectie en SOS-noodmelding, verantwoordelijk geweest voor het redden van vele levens. Siri is beschikbaar op alle Apple-apparaten, waaronder de iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Vision Pro, HomePod en Apple TV.