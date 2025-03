Siri 2.0 komt helaas nog (véél) later – Apple past website aan

Zit jij te wachten op de nieuwe generatie van Siri? Dan hebben we slecht nieuws, want Siri 2.0 komt pas veel later. Apple heeft inmiddels de website aangepast.

Siri 2.0

Apple heeft de release van Siri 2.0 wéér uitgesteld. Op de WWDC 2024 heeft Apple de compleet nieuwe versie van Siri al aangekondigd. De spraakassistent wordt veel slimmer door de introductie van Apple Intelligence. Apple heeft de spraakassistent uitgebreid met nieuwe taalmodellen, waarvoor het bedrijf is gaan samenwerken met OpenAI. Siri werkt hierdoor veel vloeiender en klinkt natuurlijker. Het was al duidelijk dat deze versie van Siri later zou komen, maar Apple heeft de release nu nóg verder uitgesteld.

Een belangrijke verandering bij Siri is dat de spraakassistent toegang krijgt tot vrijwel alle apps. Daardoor kan de spraakassistent meerdere taken achter elkaar uitvoeren, die je in één opdracht uitspreekt. Siri kan bijvoorbeeld een foto kunnen omzetten naar een ander bestand en deze vervolgens verzenden naar een contactpersoon in je lijst. Nu blijkt dat Apple deze functies van Siri pas veel later uitbrengt, ook in de landen waar Apple Intelligence al beschikbaar is.

Grote vertraging bij Apple

In een aantal landen is Apple Intelligence al te gebruiken. Zo kunnen gebruikers in de Verenigde Staten en het Verenigde Koninkrijk een deel van de nieuwe functies al proberen. In deze landen is de vernieuwde versie van Siri eveneens nog niet beschikbaar, net als in Nederland en België. Apple heeft nu bevestigd dat Siri 2.0 wereldwijd pas veel later verschijnt. In een persbericht gaf het bedrijf afgelopen week al aan meer tijd nodig te hebben om Siri 2.0 te ontwikkelen.

Nu zijn ook de Engelse webpagina’s van een aantal iPhones aangepast, waarin Apple beschrijft dat Siri 2.0 later verschijnt. Op deze websites schrijft Apple alleen nog dat het bedrijf werkt aan een versie van Siri, die de persoonlijke context begrijpt, schermbewustzijn heeft en tussen apps kan wisselen. Die versie is voorlopig niet beschikbaar, maar komt pas met een latere software-update naar de iPhone, iPad en Mac. Dit is nu ook te lezen op Apple’s eigen website.

Release Siri 2.0 onbekend

Apple heeft dus grote problemen met de nieuwe generatie van Siri. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is bij het bedrijf. Wel duidelijk is dat de ontwikkeling van Siri 2.0 veel meer tijd nodig heeft dan eerder werd gedacht, waardoor Apple genoodzaakt is om de nieuwe versie veel later uit te brengen. De Engelse versie van Siri is wel al uitgebreid met nieuwe taalmodellen, waardoor de communicatie natuurlijker verloopt.

Daarnaast is het bij de vernieuwde versie van Siri voor het eerst mogelijk om geschreven vragen te stellen. Voorheen werkte Siri alleen met spraakopdrachten. Alle andere nieuwe functies verschijnen pas veel later, het is niet bekend wanneer Siri 2.0 wordt uitgerold. De kans is groot dat we in Nederland en België nog tot volgend jaar moeten wachten, voordat we aan de slag kunnen met de geavanceerdere versie van Siri. Waarschijnlijk is de Engelse variant van Siri 2.0 in 2025 hier wél al te gebruiken, maar de tijd zal het leren.