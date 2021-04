Apple onderzoekt hoe Siri in de toekomst omgevingsgeluiden kan detecteren. Op die manier reageert de spraakassistent binnenkort misschien wel fluisterend of schreeuwend, wanneer dat nodig is.

Apple gaat het bewustzijn van Siri flink aanpakken

Een nieuw patent kan leiden tot een bewustere en menselijkere Siri in de toekomst. Het patent, dat vandaag werd ontdekt door Apple Insider, suggereert dat de spraakassistent haar manier van spreken over een tijdje kan aanpassen aan het omgevingsgeluid. Zo kan Siri fluisteren in de bibliotheek en schreeuwen in een luidruchtige omgeving.

Op dit moment reageert Siri met dezelfde stem op het zelfde volume, ongeacht het aantal omgevingsgeluiden. Je kan wel al kiezen tussen een mannen- en vrouwenstem. Ga hiervoor naar instellingen en druk op ‘Siri-stem’.

Siri loopt achter op de concurrentie

Andere spraakassistenten, zoals Amazon Alexa, kunnen al fluisterend reageren. Wanneer de gebruiker Alexa fluisterend een opdracht geeft, krijgt hij of zij een gefluisterd antwoord terug.

Siri’s concurrenten worden continu bijgewerkt en verbeterd. Hierdoor loopt de achterstand alleen maar verder op, terwijl Apple eigenlijk een forse voorsprong had kunnen hebben. De iPhone-maker zou er daarom verstandig aan doen om de spraakassistent vaker te updaten.

Met de komst van iOS 14.5 krijgt Siri er in Amerika twee stemmen bij, die menselijker klinken. In Nederland zullen we hier langer op moeten wachten.

5 handige dingen die Siri wél kan

Siri loopt dan wel achter, maar kan evengoed erg handig zijn. Daarom zetten we 5 Siri-functies op een rij die je leven een stuk makkelijker kunnen maken.

1. Een routebeschrijving opvragen

Erg handig als je in de auto of op de fiets zit en de weg niet kan vinden: een routebeschrijving opvragen. Zeg bijvoorbeeld “Hé, Siri, geef de routebeschrijving naar Amsterdam Centraal” en Siri wijst je de weg.

2. Je verloren iPhone zoeken

Deze geldt alleen als je ook een ander Apple-product met Siri-ondersteuning hebt – en je de ‘Zoek mijn’-app hebt ingeschakeld. Zeg bijvoorbeeld “Hé, Siri, waar is mijn iPhone?” en Siri helpt je met zoeken.

3. Muziek afspelen

Vraag Siri eens om een bepaald nummer, album of je eigengemaakte playlist af te spelen. Dit werkt met iedere streamingdienst, niet alleen met Apple Music.

4. Bellen en berichten sturen

Ook deze is handig als je in de auto zit of in de keuken staat, met volle handen. Vraag Siri bijvoorbeeld “Hé, Siri, stuur een WhatsApp naar Nina, ‘Vanavond sushi?'” en Siri stuurt het berichtje voor je.

5. Je huis bedienen

Deze geldt alleen als je HomeKit-accessoires in huis hebt, die geconfigureerd zijn in de Woning-app. Denk hierbij aan lampen, een thermostaat of een slimme deurbel. Vraag Siri bijvoorbeeld “Hé, Siri, zet het licht in de slaapkamer aan” en het licht gaat aan.

