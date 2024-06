In iOS 18 kun je Siri hernoemen (en dat doe je zo)

In iOS 18 is het mogelijk om Siri te hernoemen. Je kunt de stemassistent dan activeren met je eigen gekozen naam.

iOS 18: Siri hernoemen

De spraakassistent Siri is ontzettend handig. Alleen activeert Siri soms op momenten terwijl je haar helemaal niets hebt gevraagd. Dan heb je waarschijnlijk iets gezegd dat lijkt op ‘Hey Siri’ waardoor ze wakker werd.

In iOS 18 is dat straks verleden tijd, want je kunt Siri dan hernoemen. Als je de stemassistent in iOS 18 een naam geeft die behoorlijk uniek is, heb je veel minder kans dat je Siri per ongeluk start. En het is natuurlijk ook een prima optie wanneer je de naam Siri beu bent. Om de stemassistent te hernoemen voer je onderstaande stappen uit.

Siri hernoemen in iOS 18 Open de instellingen van iOS 18; Scrol naar beneden en kies voor ‘Toegankelijkheid’; Scrol nogmaals naar beneden en tik op ‘Spraakopdrachten’; Kies voor ‘Configureer spraakopdrachten’; Tik op ‘Ga door’ en kies voor ‘Siri’ onder het kopje Systeem; Typ de nieuwe naam van Siri in het invulvak en tik op ‘Go’; Spreek de nieuwe naam drie keer uit en het hernoemen van Siri is voltooid.

Siri wordt nog beter in iOS 18

Een andere grote verandering in iOS 18 is dat Siri een gesprek kan voeren op een veel natuurlijkere manier. Nu gaat het nog met de houterige robotstem, maar dat wordt na de update veel vloeiender. Dat is niet de belangrijkste update die Siri krijgt in 2024, want de spraakassistent wordt met iOS 18 veel beter geïntegreerd met ChatGPT en de Opdrachten-app van Apple. Hierdoor kunnen er veel meer acties worden uitgevoerd.

De Opdrachten-app is bedoeld om automatiseringen en andere acties uit te voeren op je iPhone, iPad of Mac. Siri gaat na de update samenwerken met Opdrachten, waardoor de spraakassistent meerdere taken achter elkaar uit kan voeren. Siri zou in iOS 18 bijvoorbeeld vijf foto’s kunnen maken, die om kunnen zetten in een GIF en die GIF vervolgens naar een vriend kunnen sturen, in één enkele opdracht.

Wil je op de hoogte blijven omtrent iOS 18, Siri en meer? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!