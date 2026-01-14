Siri krijgt heel grote update en wordt nu eindelijk écht veel slimmer

We wisten al wel dat Siri op termijn een grote update krijgt en veel slimmer wordt, alleen is daar nu heel wat meer over bekend geworden.

De update die Siri slimmer gaat maken, is mogelijk doordat Apple en Google gaan samenwerken. De volgende generatie Siri zal namelijk worden aangestuurd met aangepaste Gemini-modellen en The Information heeft daar nu meer details over bekendgemaakt.

Afgelopen najaar meldde Mark Gurman van Bloomberg dat Apple en Google op het punt stonden een overeenkomst te sluiten over de verbeterde AI Siri, die zou worden aangedreven door een aangepast Gemini-model. Nu hebben Apple en Google de overeenkomst bevestigd in een gezamenlijke verklaring:

“Apple and Google have entered into a multi-year collaboration under which the next generation of Apple Foundation Models will be based on Google’s Gemini models and cloud technology. These models will help power future Apple Intelligence features, including a more personalized Siri coming this year. After careful evaluation, Apple determined that Google’s Al technology provides the most capable foundation for Apple Foundation Models and is excited about the innovative new experiences it will unlock for Apple users. Apple Intelligence will continue to run on Apple devices and Private Cloud Compute, while maintaining Apple’s industry-leading privacy standards.” “Apple en Google zijn een meerjarige samenwerking aangegaan waarbij de volgende generatie Apple Foundation Models gebaseerd zal zijn op Google’s Gemini-modellen en cloudtechnologie. Deze modellen zullen toekomstige Apple Intelligence-functies ondersteunen, waaronder een meer gepersonaliseerde Siri die dit jaar beschikbaar komt. Na zorgvuldige evaluatie heeft Apple vastgesteld dat de AI-technologie van Google de meest geschikte basis vormt voor Apple Foundation Models en is het enthousiast over de innovatieve nieuwe ervaringen die dit voor Apple-gebruikers zal opleveren. Apple Intelligence blijft draaien op Apple-apparaten en Private Cloud Compute, met behoud van de toonaangevende privacynormen van Apple.”

Dit kun je verwachten

Al het komende voorjaar kan Siri dankzij de update onder meer de volgende dingen:

Feitelijke vragen over algemene kennis beantwoorden op een conversatiegerichte manier.

Meer verhalen vertellen.

Meer emotionele steun bieden.

Helpen bij meer taken, zoals het boeken van reizen.

Documenten aanmaken in de Notitie-app, zoals recepten.

Apple zou volgens het rapport van plan zijn om tijdens de WWDC in juni aanvullende Siri-functies aan te kondigen, waaronder:

Kennis van oudere gesprekken.

Proactieve suggesties op basis van informatie uit apps, zoals de Agenda-app.

iOS 26.4

Apple heeft eerder al aangekondigd dat Siri na de update beter begrip zou hebben van de persoonlijke context van een gebruiker, naast schermbewustzijn en diepgaandere app-specifieke bedieningsmogelijkheden. Dat komt overeen met veel van de mogelijkheden die er volgens het rapport aankomen.

Het rapport zegt verder dat het nieuwste prototype van de meer gepersonaliseerde Siri geen Google- of Gemini-branding heeft. Apple kan het model van Gemini verfijnen om ervoor te zorgen dat Siri op vragen reageert op een manier die Apple wil.

Apple gaf voor het eerst een preview van de meer gepersonaliseerde Siri tijdens WWDC 2024. De update van Siri komt waarschijnlijk als onderdeel van iOS 26.4 in maart of april. Volgens het rapport zullen sommige functies wel pas in iOS 27 beschikbaar komen. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!