Siri krijgt upgrade op Apple TV: werkt Apple aan SiriGPT?

Apple heeft de spraakassistent Siri een flinke upgrade gegeven op Apple TV. Komt er binnenkort een versie van SiriGPT aan?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Upgrade voor Siri op Apple TV: SiriGPT op komst?

Wanneer je veel Siri gebruikt op je Apple TV, iPhone of iPad dan hebben we goed nieuws. Volgens verschillende berichten is Apple bezig met nieuwe taalfeatures voor de spraakassistent. Deze nieuwe functies moeten ervoor zorgen dat Siri ‘natuurlijker’ gaat klinken.

Op dit moment heeft Apple de functie voor Siri ingebouwd in de bèta van tvOS 16.4 op Apple TV. Het bedrijf uit Cupertino gebruikt de nieuwe functie om Siri grappen te laten vertellen op de kleine mediabox. Daarnaast wordt er gekeken om de nieuwe, meer natuurlijke spraak in te zetten bij het instellen van timers.

Hoewel Apple op dit moment de functie voor Siri alleen heeft ingeschakeld op Apple TV, is de benodigde programmacode ook al op de iPhone, iPad, Mac en HomePod te vinden. De optie is daar alleen niet ingeschakeld.

Toch moet je niet meteen denken dat Apple aan een soort van SiriGPT werkt. Ook de betrouwbare Apple-specialist Mark Gurman zegt dat Apple nog geen plannen voor een Siri-chatbot heeft. Apple kan de kunstmatige intelligente wel gaan gebruiken om de bestaande Siri-assistent flink te verbeteren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple: nog geen plannen voor eigen chatbot

Tijdens een recente bijeenkomst werden de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie besproken. Op het evenement, dat enkel voor medewerkers van Apple bedoeld was, deed het bedrijf geen grote uitspraken over de ontwikkeling van een eigen chatbot. Wat wél werd genoemd is dat het team, dat over kunstmatige intelligentie gaat, enorme vooruitgang heeft geboekt.

Lees meer: SiriGPT? Waarom Apple (nog) niet met een eigen ChatGPT komt

Wil je meer weten over Siri op Apple TV of de nieuwste Apple-producten? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!