Apple heeft op WWDC 2024 Apple Intelligence met ondersteuning voor Siri laten zien. Maar om de functie te gebruiken moet je tot 2025 wachten.

Siri met Apple Intelligence komt pas in 2025

Volgens Mark Gurman moet je nog behoorlijk lang wachten om de nieuwe versie van Siri te kunnen gebruiken. In zijn meest recente nieuwsbrief zegt hij dat de nieuwe versie van Siri (met Apple Intelligence) pas in iOS 18.4 gaat komen. Dan zal dan ergens in het begin van 2025 zijn. De bètaversie zal dan hopelijk in januari al beschikbaar zijn.

Dit is Apple Intelligence

Apple Intelligence en de nieuwe versie van Siri werden onthuld tijdens WWDC 2024 in juni. De naam doet het al vermoeden, maar Apple Intelligence is dé functie waarmee Apple vol gaat inzetten op kunstmatige intelligentie.

Vrijwel alle Apple-apps worden daarmee uitgebreid met Apple Intelligence. Vooral Siri gaat een behoorlijke upgrade krijgen. Maar er komen dan allerlei soorten functies bij. Zo krijg je bijvoorbeeld een schrijfhulpje om teksten te herschrijven én samen te vatten. Daarnaast wordt Siri veel slimmer, door de integratie van ChatGPT en ondersteuning voor geavanceerde (geschreven) opdrachten.

Apple Intelligence komt naar de iPhone, iPad en Mac, maar niet alle apparaten krijgen de nieuwe functies. Dat heeft te maken met de rekenkracht die nodig is voor het uitvoeren van alle zware taken en de hoeveelheid benodigde werkgeheugen. Alleen apparaten met de beste processors krijgen daardoor ondersteuning voor Apple Intelligence.

Apple Intelligence (met Siri) komt alleen naar apparaten met de M1-chip, de A17 Pro-chip of nieuwer. Jammer genoeg draaien alleen de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max op de A17 Pro-chip. De nieuwe AI-techniek komt daardoor naar slechts twee uitvoeringen van de gehele iPhone-reeks, maar we verwachten wel dat elke iPhone 16 de functies krijgt. We hebben de iPhones die straks Apple Intelligence krijgen nog even bij elkaar gezet.

