Apple onthult éíndelijk nieuwe Siri AI (maar die stelt nu al teleur)

Apple heeft de nieuwe versie van Siri eindelijk gepresenteerd, maar Siri AI stelt nu al teleur. Om deze reden heb je (nog) weinig aan Siri AI.

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Siri AI

Apple heeft de nieuwe versie van Siri aangekondigd! Siri AI, eerder ook Siri 2.0 genoemd, werkt met Apple Intelligence en is veel slimmer dan de huidige versie van de spraakassistent. Apple presenteerde Siri AI voor het eerst in 2024, maar had vervolgens grote problemen met de ontwikkeling van de stemassistent. Die problemen zijn nu (gedeeltelijk) opgelost, waardoor de nieuwe generatie van Siri een belangrijk onderdeel is van grote updates als iOS 27 en iPadOS 27.

Apple heeft Siri van een grote upgrade én een nieuwe naam voorzien. De stemassistent krijgt voor het eerst een eigen applicatie, waarin je de gespreksgeschiedenis kunt teruglezen. In de app kun je opdrachten invoeren en vragen stellen, dat werkt op een soortgelijke manier als bijvoorbeeld ChatGPT. Apple heeft de langverwachte versie van Siri eindelijk aangekondigd, maar helaas stelt Siri AI nog steeds teleur. Het belangrijkste onderdeel van iOS 27 en iPadOS 27 komt voorlopig niet naar de Europese Unie.

Wachtlijst voor Siri

Het is al jaren duidelijk dat Siri wordt uitgebreid met Apple Intelligence. Dat is nu eindelijk het geval, maar nog lang niet bij alle gebruikers. De verbeterde versie van Siri is voorlopig alleen beschikbaar in het Engels. Gebruikers in Nederland en België moeten wachten op de nieuwe generatie van de spraakassistent. Dat is niet voor het eerst, want Apple Intelligence werd hier ook al veel later uitgebracht. Bij Siri AI kiest Apple nu voor dezelfde aanpak.

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Wil je de Engelstalige versie van Siri gebruiken? Ook dan kun je nog niet direct aan de slag met alle nieuwe functies op de iPhone en iPad. Apple brengt Siri AI niet uit in de Europese Unie, omdat iOS 27 en iPadOS 27 onder Europese regelgeving vallen. Dat geldt niet voor macOS 27, waar je Siri AI wél kunt gebruiken. Helaas geldt ook daar: alleen de Engelstalige testversie van Siri AI komt beschikbaar in het najaar. Gebruikers krijgen enkel met een wachtlijst toegang tot die nieuwe versie van Siri, de wachttijd van die lijst is onbekend.

Siri AI werkt overigens lang niet op alle toestellen met Apple Intelligence. Zo heb je een Mac met een M1-chip of nieuwer nodig om de chatbot te gebruiken, voor de geavanceerdere onderdelen van Siri AI is dat zelfs een M3-chip en minimaal 12 GB aan werkgeheugen. Op de iPhone en iPad komt de nieuwe chatbot wel naar alle toestellen met ondersteuning voor Apple Intelligence, maar daar hebben Europese gebruikers voorlopig weinig aan.

Release van Siri 2.0

Met Siri AI komt een compleet nieuwe applicatie naar je iPhone, iPad én Mac, maar dat is nog niet direct het geval. Het duurt nog wel even voordat alle gebruikers de nieuwe generatie van Siri kunnen gebruiken. Ter vergelijking: Apple Intelligence kwam met iOS 18.1 beschikbaar in de eerste landen, maar volgde pas met iOS 26.1 in het Nederlands. Dat betekent dat we bijna een jaar op alle nieuwe functies hebben gewacht in Nederland en België.

De release van Siri AI stelt helaas eveneens teleur, want de stemassistent is voorlopig niet te gebruiken in Nederland en België. Het is nog niet duidelijk wanneer we de nieuwe versie van Siri hier wél kunnen uitproberen, mogelijk kan dat pas aan het einde van dit jaar. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe functies voor de iPhone, iPad en Mac? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je niks mist van Siri AI!