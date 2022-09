Jouw simkaart past mogelijk niet in de iPhone 14 – dit is waarom

Niet schrikken: Apple verwijdert misschien de gleuf voor je simkaart in de iPhone 14. Het maakt mogelijk plaats voor een virtuele simkaart (e-sim). Waarom Apple hier misschien voor kiest lees je in dit artikel!

Gurman: ‘iPhone 14 mogelijk zonder simkaart’

Volgens de Power-On-nieuwsbrief van de betrouwbare Apple-insider Mark Gurman heeft Apple het idee besproken om de iPhone 14 zonder simkaart-slot op de markt te brengen. Hij zegt dat deze strategie onderdeel is van Apple’s streven naar zogeheten e-sim’s.

De optie om een fysieke simkaart in je iPhone 14 te kunnen doen, staat dus op losse schroeven. Gurman meldt echter dat het niet zeker is dat dit tijdens het iPhone-event van woensdag wordt aangekondigd. Mogelijk verdwijnt het simkaart-slot pas bij de iPhone 15.

Waarom is e-sim belangrijk voor Apple?

Een e-sim is een virtuele simkaart waarmee gebruikers (van bijvoorbeeld een iPhone 14) een mobiel abonnement activeren, zonder hiervoor een klein kaartje in de telefoon te hoeven stoppen. Deze technologie is in opmars, maar nog niet wereldwijd beschikbaar. Nederland is wél een van de landen waar e-sim mogelijk is. Onder meer KPN en T-Mobile bieden abonnementen met e-sim aan.

De iPhone 13 biedt op het moment al de mogelijkheid om via e-sim een abonnement af te sluiten. Deze ondersteunen ook meerdere virtuele simkaarten. Hiermee switch je eenvoudig tussen verschillende mobiele abonnementen.

Welke voordelen heeft het verwijderen van simkaart-slot?

Maar waarom wil Apple af van deze sleuf? Het overbodig maken van de simkaart zou de waterbestendigheid van de iPhone verbeteren. Het is tenslotte één opening minder. Daarnaast kan het verwijderen van een simkaart-slot ook ruimte vrijmaken voor bijvoorbeeld een grotere accu. Als laatste is een e-sim enorm handig voor de breekbaarheid van een iPhone. Want, hoe minder onderdelen, hoe robuuster het ontwerp wordt.

Apple zal aanstaande woensdag de iPhone 14 (mét of zonder simkaart) aankondigen. Andere producten die naar verwachting zullen worden getoond zijn onder meer een Apple Watch Series 8, een nieuwe Apple Watch SE 2022, een Apple Watch Pro en nieuwe AirPods Pro 2.

