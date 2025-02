Waarom Signal beter is dan WhatsApp en toch niemand overstapt

Signal lijkt in veel opzichten op WhatsApp en wint in Nederland flink aan populariteit. Hierom is Signal beter en stapt er toch niemand over.

Waarom Signal beter is dan WhatsApp

Signal wint in Nederland de afgelopen tijd flink aan populariteit en volgens de blog Signalapp.nl volgt België deze trend inmiddels. De app staat in Nederland al een aantal weken erg hoog in de meest gedownloade sociale netwerk-apps in de App Store en daar zijn goede redenen voor. Zo ondersteunt Signal het gebruik van meerdere apparaten. Er is een iPad-versie die je kunt linken aan je telefoon en ook op je Mac kun je Signal gebruiken. WhatsApp werkt naast je iPhone via internet en via een desktop-app, maar er is geen iPad-versie.

Hoewel Signal en WhatsApp voor een groot deel erg op elkaar lijken, zijn er ook een aantal verschillen die niet geheel onbelangrijk zijn. Zo verzamelt WhatsApp metadata voor advertenties en doet Signal juist helemaal niets met jouw data. Daarbij is Signal volledig open-source, waardoor de software transparant en controleerbaar is. Dit in tegenstelling tot WhatsApp, waar de software helemaal niet transparant is en dus ook niemand het in de gaten heeft wanneer er verdachte aanpassingen worden gedaan.

Signal heeft privacy hoog in het vaandel

De Signal Foundation is een non-profitorganisatie zonder winstoogmerk, wat betekent dat jouw gegevens geen bron van inkomsten zijn. WhatsApp is daarentegen onderdeel van Meta, dat ook Facebook beheert. Dat is een commercieel bedrijf dat juist gericht is op winst. WhatsApp verzamelt dan ook gegevens en plaatst gerichte advertenties.

In Signal kun je instellen dat anderen je alleen kunnen vinden via je gebruikersnaam, in WhatsApp is je telefoonnummer altijd zichtbaar. Bovendien is het risico dat je WhatsApp gehackt wordt reëel, met alle gevolgen van dien. Signal-accounts kunnen ook wel gehackt worden, maar zijn veiliger dankzij extra beschermlagen. Daarbij zijn er op WhatsApp veel meer oplichters actief, waardoor je op WhatsApp sowieso al meer risico loopt dan op Signal.

Signal wordt door veel beveiligingsexperts en privacyorganisaties aanbevolen, waaronder Edward Snowden, European Digital Rights en de Europese Commissie. De app wordt dan ook gebruikt door de Europese Unie, maar ook door organisaties zoals Artsen zonder Grenzen, New York Times, CNN en Guardian.

Waarom toch niemand écht overstapt

Dat Signal nu al geruime tijd veel wordt gedownload in Nederland, suggereert dat meer mensen de app gaan gebruiken. Alleen valt dit in de praktijk toch wel tegen. Veel mensen zijn wel geïnteresseerd in overstappen van WhatsApp naar Signal. Ze downloaden de app en installeren die. En mogelijk gebruiken ze de app ook met een paar gelijkgestemden.

Maar het grote probleem blijft dat het gros van de Nederlanders WhatsApp blijft gebruiken. Ook al gebruik je Signal, WhatsApp helemaal verwijderen is om die reden vaak geen optie. Het gevolg is dat je twee apps met dezelfde functionaliteit naast elkaar gebruikt. Dat is niet ideaal en in veel gevallen wordt het gebruik van Signal na verloop van tijd minder. Zeker zolang al je contacten ook nog gewoon op WhatsApp te vinden zijn.