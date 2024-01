Sideloading komt naar de iPhone (maar niet zonder beperkingen)

Apple staat sideloading binnenkort toe op de iPhone, maar dat gebeurt niet zonder beperkingen. Dit weten we al over de grote verandering in iOS 17.4.

Sideloading komt naar de iPhone

Het wordt binnenkort mogelijk om apps zonder App Store te downloaden, want sideloading komt naar je iPhone. Dat heeft te maken met nieuwe Europese wetgeving, die stelt dat er meerdere manieren moeten zijn om apps te installeren. Apple heeft daarom niet lang de tijd meer om het sideloaden van apps toe te staan in iOS 17. Dat gebeurt vermoedelijk binnenkort al in iOS 17.4.

Op dit moment is het vrijwel alleen mogelijk om apps uit de App Store op je iPhone te installeren. Apple heeft hier meerdere redenen voor, zo worden alle apps gecontroleerd voordat ze in de App Store verschijnen. Hiermee probeert Apple de veiligheid van gebruikers te garanderen. Ook moeten ontwikkelaars een bepaalde commissie afstaan aan Apple. Volgens nieuwe geruchten is dit straks ook het geval bij sideloading op de iPhone.

Deze beperkingen voert Apple in

Apple is naar verluidt van plan om ook bij sideloading op de iPhone een commissie te vragen. In de Verenigde Staten is dat 27 procent, dus het is de verwachting dat Apple in Europa een soortgelijk percentage vraagt aan ontwikkelaars. Dit zal een tegenvaller zijn voor (kleinere) ontwikkelaars, die dachten dat deze commissie vermeden kon worden door apps niet in de App Store aan te bieden.

Daarnaast is Apple volgens geruchten nog steeds van plan om apps te controleren, ook als deze niet via de App Store worden geïnstalleerd. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt, maar daardoor bepaalt Apple alsnog welke apps je wel en niet kunt installeren. Voordeel hierbij is dat de kans op onbetrouwbare software in apps kleiner is. Nadeel is dan weer dat je ook met sideloading weinig vrijheid hebt bij het installeren van apps op je iPhone.

App Store wordt anders in iOS 17.4

Het is daarom nog maar de vraag of Apple na de update voldoet aan de Europese wetgeving. De nieuwe wet is juist bedoeld om kleine ontwikkelaars een eerlijkere kans te geven, maar Apple’s commissies verhinderen dat mogelijk weer. Het lijkt er in ieder geval op dat sideloading met iOS 17.4 naar je iPhone komt, waardoor het installeren van applicaties heel anders wordt.

Als gebruiker merk je waarschijnlijk weinig van de veranderingen in de App Store, het gaat vooral om de software die anders wordt. We hoeven niet lang meer te wachten op iOS 17.4, want Apple moet zich houden aan de deadline van de Europese Unie. Dat betekent dat sideloading voor 6 maart 2024 naar je iPhone komt. Binnenkort kun je dus eindelijk apps zonder App Store installeren, als je dat zelf wilt tenminste.

Wil je meer weten over het downloaden van apps in iOS 17 (zonder App Store)?