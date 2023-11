Sideloaden van apps in iOS 17.2: komt het er nu eindelijk aan?

Er gaan al langer geruchten dat Apple het sideloaden van apps op korte termijn toe gaat staan. De bèta van iOS 17.2 lijkt er in ieder geval klaar voor.

Sideloaden van apps in iOS 17.2

In iOS 17.2 zit een nieuw framework genaamd ‘Managed App Distribution’. Een framework bevat een verzameling softwarecomponenten en afspraken die ontwikkelaars kunnen gebruiken in hun programma’s.

Volgens Apple is deze functie vooral als MDM (Mobile Device Management) bedacht, maar 9to5Mac heeft daar een andere mening over. Zij hebben wat dieper in de programmacode gekeken en kwamen erachten dat er functies in zitten waarmee je apps van derden toestemming geeft om te installeren. Hiermee kunnen ontwikkelaars dus hun eigen (soort van) App Store maken.

Er zijn functies voor het downloaden, installeren en zelfs updaten van externe bronnen. Het is daarnaast ook mogelijk om te checken of een app werkt op een bepaalde iPhone of iOS-versie. Dit betekent dus dat de eerste stappen voor het sideloaden van apps al in de bèta van iOS 17.2 zit.

Opvallend is dat 9to5Mac in de functies ook een regiolock vonden. Hiermee kunnen functies bijvoorbeeld alleen in bepaalde landen toegestaan worden.

Wat is sideloaden?

In iOS 17 is het op dit moment nog steeds niet mogelijk om apps zonder App Store te downloaden. Deze manier van andere apps installeren wordt ook wel ‘sideloaden‘ genoemd.

Apple moet het beleid van de App Store op den duur wel aanpassen. De Europese Unie heeft een nieuwe wet aangenomen waarin staat dat grote bedrijven services en platformen openstellen voor derden.

Deze wetgeving gaf Apple twee keuzes: apps moeten van internet gedownload kunnen worden óf er moeten meer App Stores bijkomen op de iPhone, iPad en Mac. Het lijkt er in ieder geval op dat Apple voor de eerste optie kiest.

Een Apple-medewerker heeft in ieder geval meer duidelijkheid gegeven. Craig Federighi, vice-president software-ontwikkeling, heeft in een interview op de WWDC bevestigt dat Apple de Europese wetgeving na zal leven.

