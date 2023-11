‘Sideloaden van apps komt begin 2024 naar de Europese App Store’

Het sideloaden van apps op je iPhone wordt in de EU mogelijk in de eerste helft van 2024. Je kunt dan apps downloaden die buiten de officiële App Store van Apple worden gehost. Dit moet je weten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sideloaden van apps komt in de EU in 2024

De doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman heeft voorspeld dat we vanaf 2024 apps zonder App Store kunnen installeren. Dit zogeheten sideloaden zorgt ervoor dat ontwikkelaars de 15 tot 30 procent die Apple in rekening brengt voor hosting in de App Store niet hoeven te betalen. In plaats daarvan bieden ontwikkelaars de apps aan op internet, zodat de App Store wordt omzeild.

Volgens Gurman gaat Apple daarom een “zeer gecontroleerd systeem” introduceren om het installeren van apps zonder App Store toe te staan. Daarnaast past het bedrijf de Berichten- en betalings-apps mogelijk aan, waarschijnlijk via een iOS 17-update.

Sideloaden van apps toch niet in 2023

Het bericht van Gurman is in tegenspraak met een recent rapport dat suggereert dat het sideloaden in de iOS 17.2-update zou zitten, die naar verwachting volgende maand wordt uitgebracht. In dat rapport is een nieuwe code ten onrechte aangezien voor sideloaden. Volgens Gurman is het sideloaden van apps in de EU dus pas mogelijk in de eerste helft van 2024.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Digital Markets Act (DMA)

De Digital Markets Act (DMA) van de Europese Unie, die op 1 november 2022 van kracht werd, verplicht bedrijven zoals Apple om hun diensten en platforms open te stellen voor andere ontwikkelaars. De DMA zal een grote impact hebben op de platformen van Apple en het zou ertoe kunnen leiden dat Apple grote veranderingen aanbrengt in de App Store, Berichten, FaceTime, Siri en nog veel meer.

Apple heeft eerder aangegeven dat het sideloaden van apps ‘de privacy- en veiligheidsbescherming waar iPhone-gebruikers op vertrouwen’, zal ondermijnen. Dit verhoogt de kwetsbaarheid voor malware, oplichting en andere problemen. Apple moet zich echter houden aan de DMA en dus het sideloaden van apps ergens in 2024 mogelijk maken. Zo niet, dan riskeert het bedrijf boetes die kunnen oplopen tot 20 procent van de wereldwijde omzet.

Verificatiesysteem voor externe apps

Een klein jaar geleden zei Gurman al dat Apple overweegt om beveiligingseisen in te voeren. Het idee is dat Apple dan een vergoeding vraagt voor verificatie in plaats van geld te verdienen met de verkoop van apps. Zo heeft Apple een verificatiesysteem op de Mac die gebruikers veilig houdt en toch toegang geeft tot apps buiten de Mac App Store.

Als andere landen een soortgelijke wetgeving invoeren, is het denkbaar dat alternatieve app stores zich uitbreiden tot buiten de Europese Unie. De Verenigde Staten overwegen bijvoorbeeld ook wetgeving die Apple verplicht om het sideloaden van apps in 2024 toe te staan.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!