Shot on iPhone Challenge: dit zijn de winnaars met de beste macrofoto’s

Begin januari organiseerde Apple een nieuwe ‘Shot on iPhone Challenge’ en de winnaars zijn nu bekend gemaakt. Dit zijn de beste macrofoto’s die gemaakt zijn met de iPhone 13 Pro (Max)!

Shot on iPhone Challenge: de winnaars

In januari van dit jaar had Apple een nieuwe wedstrijd georganiseerd. Elke fotograaf, van amateur tot professional, kon meedoen om de mooiste macrofoto te maken. Er was wel een belangrijke regel waaraan je moest voldoen: de foto moest gemaakt zijn met de iPhone 13 Pro of iPhone 13 Pro Max.

Waarom specifiek de iPhone 13 Pro (Max)? Met de iPhone 13 Pro en Pro Max maak je prachtige, scherpe close-ups van onderwerpen op nog geen twee centimeter afstand. Deze macromodus is dus een prima aanleiding voor een fotowedstrijd.

Vandaag zijn de winnaars van de Shot on iPhone Challenge bekend gemaakt. Wij laten je onze 3 favorieten zien. Wil je alle foto’s van de winnaars bekijken? Check dan het overzicht van de Shot on iPhone Challenge-winnaars. De foto’s werden beoordeeld door tien juryleden uit verschillende landen.

1. “Sea Glass” door Guido Cassanelli uit Buenos Aires, Argentinië

De jury vond de foto erg mooi en vooral de psychedelische kleuren waren prachtig. Ook de aanwezigheid van symmetrie in de foto werd erg op prijs gesteld.

2. “Art in Nature” door Prajwal Chougule uit Kolhapur, Maharashtra, India

Een subliem voorbeeld van een eenvoudige, doch prachtige afbeelding. De waterdruppels vormen kleine parels in het spinnenweb. Dit maakte deze foto dan ook een van de Shot on iPhone Challenge-winnaars.

3. “Strawberry in Soda” door Ashley Lee uit San Francisco, Amerika

De heldere kleur van de aardbei komt uitstekend tot uiting in deze foto. De textuur van de aardbei samen met de luchtbelletjes geven een prachtig eindresultaat.

Macrofoto’s maken met de iPhone 13 Pro (Max)

Heb je ook een iPhone 13 Pro of een iPhone 13 Pro Max? Dan kun je zelf ook meteen aan de slag en proberen om de mooiste macrofoto’s te maken. Dit doe je op de volgende manier:

Open de camera-app op je iPhone 13 Pro (Max);

Zorg dat de camera op ‘Foto’ staat;

Tik op 0,5 (dit is de ultragroothoeklens die je iPhone gebruikt voor macrofoto’s);

Kies je compositie;

Klik op de sluiterknop als je iPhone heeft scherpgesteld op je onderwerp.

