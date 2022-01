Shot on iPhone Challenge: Apple zoekt de beste macrofoto’s

Het is weer zover, er is een nieuwe ‘Shot on iPhone Challenge’ van start gegaan. Deze keer zoekt Apple naar de beste macrofoto’s.

Shot on iPhone: macrofotografie

Twee jaar geleden vroeg Apple zijn gebruikers al om de beste foto’s voor de nachtmodus te delen. De ‘Shot on iPhone Challenge’ van dit jaar richt zich op macrofotografie.

Vanaf vandaag nodigt Apple fotografen – zowel amateurs als professionals – van over de hele wereld uit om mee te doen aan de Shot on iPhone Challenge met hun macrofoto’s. Deze moeten gemaakt zijn met de iPhone 13 Pro of iPhone 13 Pro Max.

Waarom macrofotografie? De iPhone 13 Pro-familie heeft het meest geavanceerde camerasysteem tot nu toe in een iPhone en voor het eerst kun je met je iPhone scherpe, verbluffende close-ups maken van onderwerpen op nog geen twee centimeter afstand. Deze nieuwe macromodus is dus een goede aanleiding voor een nieuwe fotowedstrijd.

Zo doe je mee aan de challenge

Om macrofotografie te vieren nodigt Apple mensen uit om hun beste macrofoto’s, gemaakt met iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max, te delen op Instagram en Twitter. De wedstrijd loopt tot 17 februari 2022, en de winnaars worden in april bekendgemaakt.

Een jury van vijf professionele fotografen en vijf Apple-medewerkers kiest de tien winnende foto’s. De foto’s van de winnaars komen in een galerij op Apple Newsroom, apple.com, Apple Instagram (@apple) en andere officiële Apple accounts te staan, en kunnen ook te zien zijn in digitale campagnes, in Apple Stores, op posters of in een openbare fototentoonstelling.

Meedoen met je macrofoto’s

Om mee te doen, maak je een selectie van de mooiste macrofoto’s die je hebt gemaakt met je iPhone 13 Pro of iPhone 13 Pro Max, en deel je ze op Instagram en Twitter met de hashtags #ShotoniPhone en #iPhonemacrochallenge.

Zet in het bijschrift met welk model iPhone de foto is gemaakt. Je kunt je foto’s ook via e-mail sturen naar shotoniphone@apple.com, met als bestandsnaam ‘voornaam_achternaam_iPhone-model.’

Stuur de foto’s in de hoogste resolutie. Zet ten slotte deze tekst in de onderwerpregel: ‘Shot on iPhone Macro Challenge Submission.’ Je kunt meedoen met foto’s die zo uit de camera-app komen, foto’s die je hebt bewerkt met tools in de Foto’s-app, of foto’s die met apps van derden zijn bewerkt. Meedoen kan vanaf nu en tot en met 16 februari 2022. De winnaars krijgen op 12 april 2022 bericht.

Tips voor macrofotografie met iPhone 13 Pro

Op een macrofoto worden de meest alledaagse dingen heel bijzonder. Denk aan een haarborstel, etenswaren, huisdieren of iets in de natuur, zoals sneeuw, ijs, veren, bloemen of insecten. Macrofotografie maakt gewone dingen heel bijzonder. Hieronder hebben we alvast wat tips voor je verzameld.