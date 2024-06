De app Shazam heeft nieuwe functies en een nieuwe look gekregen in watchOS 11 op de Apple Watch. Dit gaat er veranderen in de app!

Shazam op de Apple Watch heeft nieuwe functies in watchOS 11

Shazam is al jaren beschikbaar op de Apple Watch. Je kunt de app eenvoudig downloaden naar je smartwatch via de App Store van de Apple Watch of je kunt Siri gebruiken om een nummer te herkennen.

In watchOS 11 krijgt Shazam op de Apple Watch ook ondersteuning voor de slimme stapel. Deze stapel krijg je te zien als je op de Apple Watch de Digital Crown naar boven draait. De Apple Watch kiest dan zelf de widgets die je hier te zien krijgt. Het horloge houdt dan rekening met je locatie, tijdstip en meer.

De Shazam-app krijgt daar nu ook een plekje in watchOS 11 op de Apple Watch. Maar dat is niet alles. De app is nu ook in meer complicaties te gebruiken voor de wijzerplaat. Daarnaast is ook het uiterlijk op de schop gegaan. De app ziet er nu wat strakker en moderner uit.

Het is wel jammer dat watchOS 11 alleen beschikbaar is op de Apple Watch Series 6 of nieuwer. Heb je dus nog een Apple Watch Series 5 of ouder? Dan kun je watchOS 11 niet installeren en krijg je ook niet de bijgewerkte versie van Shazam met de nieuwe functies.

Meer over watchOS 11

Naast de nieuwe functies voor Shazam op de Apple Watch zitten er in watchOS 11 nog meer vernieuwingen. Zo introduceert de smartwatch de nieuwe app Vitals. Daarnaast kun je met Trainingsbelasting je work-outs verbeteren. Ook zijn de activiteitsringen op je Apple Watch eindelijk te pauzeren en is de vertaal-app beschikbaar. Wil je meer weten over watchOS 11? Lees dan onderstaand artikel nog even door.

Lees meer: dit zijn de nieuwe functies in watchOS 11

