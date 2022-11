Vroeg kerstcadeau van Shazam: tot 4 maanden gratis Apple Music

Shazam heeft vlak voor de feestdagen een mooi cadeau: tot 4 maanden gratis Apple Music voor iedereen. iPhoned legt uit hoe je het krijgt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kerstcadeau: tot 4 maanden gratis Apple Music

In 2017 nam Apple muziekplatform Shazam over en daar plukken we ieder jaar weer de vruchten van. Het is inmiddels bijna traditie dat we vlak voor de feestdagen via Shazam een aantal maanden gratis van Apple Music genieten. En dat is dit jaar niet anders: je krijgt nu via Shazam tot vier maanden gratis Apple Music!

Zo krijg je tot 4 maanden gratis Apple Music

Om tot vier maanden gratis Apple Music te krijgen ga je naar de site van Shazam. Surf je op je Mac, dan scan je de QR-code met je iPhone. Bezoek je de site op je telefoon, kun je direct je gratis abo beginnen. Heb je al eens Apple Music gehad? Goed nieuws: de aanbieding is voor iedereen beschikbaar. Dus ook als je al eens een (gratis) Apple Music-abonnement hebt gehad, kan je nu weer gratis luisteren naar Apple Music.

De aanbieding loopt tot 15 februari 2023, dus je hebt nog even de tijd om de aanbieding te activeren. Zo kan je dus ook je huidige Apple Music-abonnement deze maand nog afluisteren en daarna de actiecode activeren. De code geldt namelijk alleen maar voor klanten die bij het activeren van de actie geen actief abonnement hebben.

Het lijkt erop dat je als je als eens een abonnement hebt gehad je nu drie maanden gratis Apple Music krijgt, dus het is zeker het proberen waard. Ons abonnement was namelijk pas even afgelopen, en wij konden toch gebruikmaken van de actie. Check de aanbieding hier:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verhoogde prijzen Apple Music

De aanbieding komt trouwens op een heel goed moment, want vorige maand maakte Apple nog bekend de prijzen van Apple Music te verhogen. Alle abonnementen zijn met minimaal één euro per maand gestegen, als individuele gebruiker betaal je nu 10,99 euro per maand.

Als student betaal je 5,99 euro per maand en als gezin (tot zes gebruikers) 16,99 euro per maand. Volgens Apple zijn de prijzen gestegen door de hogere licentiekosten: artiesten verdienen nu meer voor het streamen van hun muziek. Uiteraard fijn voor de muzikanten, maar voor ons als luisteraars zijn kortingen ook altijd welkom. Het perfecte moment voor vier maanden gratis Apple Music dus!

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!