Helaas: SharePlay-functie komt pas later naar iOS 15

Één van de meest besproken functies van iOS 15 is SharePlay. Helaas zullen we nog iets langer op de feature moeten wachten.

Apple: SharePlay pas later deze herfst beschikbaar

Apple heeft ervoor gekozen om de lancering van SharePlay uit te stellen. De nieuwe functie zal pas later deze herfst beschikbaar worden, aldus het bedrijf. Dit betekent dat SharePlay niet wordt opgenomen in de eerste release van iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 en macOS Monterey.

Apple zegt enorm blij te zijn met het enthousiasme voor de nieuwe functie. “We kunnen niet wachten om de functie voor iedereen beschikbaar te maken. Films, apps en andere media delen met vrienden en familie zal nooit meer hetzelfde zijn.” SharePlay is dan ook zeker niet van de baan – we moeten gewoon iets langer geduld hebben.

Waarom Apple SharePlay uitstelt

De reden van het uitstel is niet bekend. De kans is groot dat de functie nog niet volledig naar behoren werkt. Apple streeft ernaar nieuwe features pas beschikbaar te maken als ze écht goed in elkaar steken. Wanneer de functie voor het grote publiek beschikbaar wordt, is niet bekend.

Apple heeft nog niet aangegeven of Universal Control, een andere belangrijke functie van macOS Monterey en iPadOS 15, wel gewoon tijdens de lancering van de nieuwe software beschikbaar zal zijn. De functie was tot nu toe in geen van de bèta’s beschikbaar.

Wanneer kun jij iOS 15 downloaden?

Dit najaar komt de iPhone 13 uit en dan verschijnt ook iOS 15. Iedereen die nu iOS 14 op haar/zijn iPhone draait, kan straks gratis updaten. In juli verschijnt eerst nog de publieke bèta van iOS 15, die dus voor iedereen te downloaden is.

