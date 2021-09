Goed nieuws: SharePlay keert terug in eerste bèta van iOS 15.1

Apple besloot de release van SharePlay uit te stellen, omdat de functie nog niet naar behoren werkte. Inmiddels heeft Apple de problemen weten op te lossen.

Lees verder na de advertentie.

SharePlay beschikbaar in iOS 15.1

Apple heeft iOS 15 nog maar net uitgerold naar het grote publiek, maar de eerste bèta van iOS 15.1 is alweer beschikbaar. Een aantal features die we in iOS 15 moesten missen keren terug in iOS 15.1. Hieronder valt ook SharePlay; een functie die het makkelijker moet maken om content live te delen met je vrienden en familie.

Met SharePlay kunnen gebruikers bijvoorbeeld samen een film kijken of muziek luisteren, zonder dat ze bij elkaar in dezelfde ruimte zitten. De functie is vergelijkbaar met Teleparty; een tool voor Google Chrome waarmee gebruikers tegelijkertijd dezelfde film kunnen streamen.

Apple heeft bevestigd dat SharePlay niet opnieuw wordt uitgesteld. De feature is dus hoe dan ook beschikbaar in de eerstvolgende grote iOS 15-update. Bèta-testers kunnen de software binnenkort uittesten – de iOS 15.1-bèta is momenteel enkel beschikbaar voor app-ontwikkelaars. Wanneer iOS 15.1 voor iedereen beschikbaar wordt is niet bekend.

Meer over iOS 15

Met iOS 15 brengt Apple dé grote iOS-update voor 2021 uit. De nieuwe software introduceert een aantal flinke vernieuwingen. Zo werkt FaceTime nu een stuk beter. De kwaliteit van videogesprekken gaat omhoog en je kan nu (eindelijk) ook FaceTimen met Android- en Windows-gebruikers.

Ook nieuw: Focus. Deze functie helpt je om binnenkomende meldingen te bundelen, zodat niet te vaak wordt gestoorde door (niet zo belangrijke) pushmeldingen. Daarnaast voert iOS 15 verschillende privacyverbeteringen door en krijgt iCloud een handige VPN-functie. Meer lezen? Check even ons overzicht met toffe iOS 15-functies.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.