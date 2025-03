Deze 8 series kun je kijken als je meer wil zoals Severance

Voorlopig moeten we het zonder nieuwe afleveringen van Apple TV Plus-hit Severance doen, maar met deze series is dat prima uit te houden.

Severance-series: je outtie kijkt ook hiernaar

Apple heeft het derde seizoen van Severance bevestigd voor Apple TV Plus, maar we zullen nog lang geduld moeten hebben tot er eindelijk nieuwe afleveringen te zien zijn. Gelukkig hoef je geen severanceprocedure te doorgaan om het wachten dragelijk te maken. Er zijn namelijk genoeg andere series met een Severance-vibe.

Geen van deze series heeft alles wat Severance zo goed maakt, maar bieden wel stuk voor stuk herkenbare elementen. We kiezen wel alleen series uit die je op dit moment daadwerkelijk op streamingdiensten kunt bekijken. Daarom vallen shows zoals Dollhouse, Made For Love, From en Station Eleven helaas af.

Dark Matter (Apple TV Plus)

Apple TV Plus is een uitstekende plek voor sciencefiction. Zowel Severance als Dark Matter onderzoeken verschillende versies van dezelfde persoon, maar Dark Matter doet dit met alternatieve realiteiten. Het hoofdpersonage komt terecht in versies van de wereld waarin hij compleet andere levens leidt.

Tales From the Loop (Prime Video)

Gebaseerd op de schilderijen van Simon Stålenhag, krijg je in deze serie losse verhalen mee van de mensen die boven de mysterieuze Loop wonen en vreemde dingen meemaken met een technologische twist. Net als Severance is Tales From the Loop stijlvol en uniek.

Devs (Disney Plus)

Een geheime werkplek waar onverklaarbare dingen gebeuren? Daarvoor kun je Devs eens checken. Je volgt een encryptiespecialist die de vermissing van haar vriendje onderzoekt. Ze zag hem voor het laatst toen hij het lab Devs binnenliep. De serie weet vooral qua acteerwerk zich niet aan Severance te meten, maar heeft ook veel raaklijnen.

Black Mirror (Netflix)

Het concept van Severance zou heel goed passen in een seizoen van Black Mirror. In deze serie vertelt bijna elke aflevering een verhaal van hoe gevaarlijk technologie kan zijn. Elke aflevering staat los, maar met altijd een interessant concept en een topcast.

Arcadia (NPO Start)

Uit een samenwerking tussen België en Nederland kwam de Nederlandstalige sciencefictionserie Arcadia. In de wereld van Arcadia heeft iedereen een score. Die score heeft grote gevolgen voor je leven, dus als je fraude pleegt is de straf groot.

Dark (Netflix)

Ga je goed op een complexe, mysterieuze serie waarin je echt moet nadenken en de plottwists je om de oren worden geslagen? Dan is Dark op Netflix voor jou gemaakt. Zodra een kind verdwijnt, zoeken de inwoners van een Duits dorp naar antwoorden.

Legion (Disney Plus)

Als je zoekt naar unieke, nerdy televisie met een creatieve visie en je het niet erg vindt dat het een superheldensausje heeft: check dan Legion eens. Hierin volg je een man die mogelijk de meest krachtige mutant ooit is, maar door kwaadaardige krachten wordt beheerst.

Lost (Netflix)

Severance is een voorbeeld van een mystery box show, waarin mysteries het plot voortdrijven en de zoektocht naar de antwoorden vaak belangrijker is dan de antwoorden zelf. Lost is een serie die dit ook heel goed deed. Mensen storten neer op een eiland waar bizarre dingen gebeuren, waaronder de aanwezigheid van een soort Lumon-achtig bedrijf.

