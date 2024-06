Sinds 2022 heeft Apple het Self Service-reparatie programma om je eigen iPhone te fixen. Nu is de functie eindelijk beschikbaar in Nederland.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Self Service Apple: check zelf wat er mis is met je iPhone

Met het Self Service-reparatie programma van Apple kun je niet alleen uitzoeken wat er mis is met je iPhone of ander Apple-device. Je kunt hiermee ook bij Apple de onderdelen en eventuele tools bestellen die je nodig hebt.

De functie is niet nieuw in Europa. In 2022 kwam het Self Service-reparatie programma al deze kant op. Alleen toen ontbrak Nederland nog in de lijst met landen waar de functie te gebruiken is. Naast Nederland staan nu in totaal 33 landen op de lijst waar de functie beschikbaar is. Het volgende land wordt dan Canada, aldus Apple.

Apple Self Service reparaties: ook in Nederland

Dat je jouw Apple-apparaten zelf kunt repareren klinkt natuurlijk prima, maar er zitten hier wel een paar haken en ogen aan. Natuurlijk moet je zelf redelijk kundig zijn om de reparatie uit te voeren. Ook kun je niet zomaar elke reparatie zelf uitvoeren. Niet alle problemen worden namelijk ondersteund.

Daarnaast kun je ook niet elk onderdeel bestellen met de Self Service van Apple. Zo zijn onder andere de batterij, camera en het beeldscherm te verkrijgen, maar sommige andere onderdelen weer niet. Verder heb je ook de nodige tools nodig om de reparatie uit te voeren. Die moet je dus ook aanschaffen (of huren bij Apple).

Wil je meer weten over de reparatieservice van Apple? Of is er misschien iets mis met je iPhone of Mac? Dan kun je op de Self Service support-pagina van Apple je apparaat zelf checken.

