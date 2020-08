Hackers claimen een kwetsbaarheid in de Secure Enclave-chip van Apple gevonden te hebben. Deze chip zit in recente iPhones en iPads, waaronder de iPhone X. Het probleem zou niet met een software-update opgelost kunnen worden.

‘Secure Enclave-chip van Apple is kwetsbaar’

Dat claimt Team Pangu, een Chinees hackerscollectief. Volgens de groep zit er een kwetsbaarheid in de Secure Enclave-chip van Apple. Deze chip dient als extra beveiligingslaagje en zit in veel Apple-apparaten van de afgelopen jaren, waaronder de iPhone X uit 2017.

Onder meer iPhones en Apple Watches gebruiken Secure Enclave om bepaalde gegevens beveiligd op te slaan, waaronder wachtwoorden en Apple Pay-betaalgegevens. Ook registreert Secure Enclave biometrische gegevens, zoals de Face ID-gezichtsscan of Touch ID-vingerafdruk.

Team Pangu claimt de beveiliging van deze chip te hebben gekraakt. De hackers waren in staat om persoonlijke gegevens van deze extra beveiligingslaag te ‘stelen’, zoals wachtwoorden en creditcard-informatie.

De hackers zeggen dat de kwetsbaarheid in de hardware van de chip zit. Dit is slecht nieuws, want het probleem valt hierdoor niet op te lossen met een software-update, zoals het uitbrengen van een nieuwe iOS-versie.

Apple heeft nog niet op het nieuws gereageerd. Het is dus nog onduidelijk of het verhaal klopt. In 2017 werd de Secure Enclave-chip al wel eerder ‘gekraakt’. Hackers wisten toen te achterhalen hoe het onderdeel werkt, maar kregen geen toegang tot gegevens van iPhone-gebruikers.

Deze apparaten lopen (in theorie) gevaar

Veel Apple-apparaten van de afgelopen jaren hebben een Secure Enclave-chip aan boord, waaronder de iPhone 8, iPhone 8 Plus en iPhone X. Ook de HomePod, enkele iPads en Mac-computers met de T1/T2-beveiligingschip lopen in theorie gevaar. In praktijk hebben de hackers fysieke toegang tot je Apple-apparaat nodig, dus je kunt niet op afstand gehackt worden.

De iPhone XR, iPhone XS (Max), iPhone 11 en iPhone 11 Pro (Max) lopen geen gevaar. Uit reactie op een eerdere kwetsbaarheid heeft Apple de beveiliging van de meest recente iPhones aangescherpt. Ook nieuwere iPads, zoals de iPad Pro 2020, zijn veilig.

