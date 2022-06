Schrik niet van de prijs: zó duur is de nieuwe MacBook Air 2022

Tijdens WWDC lanceerde Apple niet alleen nieuwe software, maar ook een gloednieuwe MacBook Air mét de nieuwe M2-chip. Wij schrokken echter een beetje van de prijs van deze MacBook Air 2022. In dit artikel leggen wij je uit waarom.

MacBook Air 2022 is een verbetering op alle fronten

Naast nieuwe populaire software (onder andere iOS 16, macOS 13 Ventura en iPadOS 16) kondigde Apple bij WWDC ook nieuwe hardware aan: de MacBook Air 2022. Wij zijn enthousiast! De MacBook Air 2022 is op alle fronten een betere versie van Apple’s huidige populairste laptop: de MacBook Air 2020. We zien een nieuw plat design en een grote scherm zonder dat de laptop zelf groeit. Niet te vergeten: de laptop heeft ook de snellere M2-chip.

Op één vlak zijn wij echter enorm teleurgesteld. De MacBook Air 2022 is bijna anderhalf keer zo duur als zijn voorganger. Tot zover de ‘budgetlaptop’ van Apple. In dit artikel lees je wat je op het moment beter kan kopen dan deze nieuwe MacBook Air 2022.

MacBook Air is anderhalf keer zo duur geworden

Oke, we moeten de nieuwe MacBook Air 2022 nog in handen krijgen, maar de prijs vallen we dus nu al een beetje over. Het instapmodel begint bij 1519 euro. Bij het M1-model uit 2020 was dat nog 1129 euro. Er is dus een verschil van 390 euro! We kunnen nu zelfs zeggen dat we de MacBook Air 2020 voor 999 euro op de markt zien verschijnen.

Natuurlijk betaal je nog meer als je betere specificaties nodig hebt. Voor 16 GB RAM en 512 GB opslag geheugen betaalde je in 2020 ‘maar’ 1629 euro. Met upgrades leg je voor de MacBook Air met M2-chip nog veel meer neer: 2099 euro. Hou je het nog een beetje bij? Al met al vinden wij Apple’s aanbod van MacBooks anno 2022 een verwarrend rommeltje.

Welke MacBook Air moet ik kopen?

Onze tip? De M2-chip mag dan wel een stuk energiezuiniger, sneller en krachtiger zijn dan de M1, het verschil is ook niet heel groot! Mocht je de MacBook Air per se met een goede webcam (1080p), MagSafe 3-oplader, (iets) groter en helderder scherm willen, kan je zeker wachten op de MacBook Air 2022. Deze komt volgende maand uit.

Maar wil je gewoon een goede laptop in het ecosysteem van Apple? Dan is de MacBook Air 2020 vandaag de dag qua prijs-kwaliteitsverhouding een hele goede keus. Maar wees er snel bij, want Apple heeft de adviesprijs van dit model ook flink verhoogd. Het zou goed kunnen dat de prijs in de webwinkels ondanks het nieuwe model gaat stijgen.

Kortom: de MacBook Air 2022 gaat een goede laptop worden, maar ‘budget’ kan je hem echt niet meer noemen. Gelukkig gaat dat nog wel op voor de MacBook Air uit 2020 met de M1-chip.

