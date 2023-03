Schokkend: iPhone gebruikt als taser!

Een iPhone die in Engeland bij de aanhouding van een jongen in beslag is genomen, bleek een taser die maar liefst 650.000 volt kan produceren. Dit schokkende apparaat staat ook wel bekend als de FRiPhone!

Een iPhone gebruikt als taser

Het apparaat van de jongen dat in beslag is genomen, ziet er precies hetzelfde uit als een iPhone. Een druk op de zijknop leert echter dat het geen iPhone is, maar een taser vermomd als iPhone. Tasers zijn verboden in Engeland. Er staat zelfs een maximale gevangenisstraf van tien jaar op, dus een dergelijke vermomming doet het daar wel goed.

De FRiPhone komt uit de Verenigde Staten en wordt daar gewoon legaal verkocht als hulpmiddel voor zelfverdediging. Het apparaat geeft niet alleen schok, maar is ook voorzien van een alarm en een zaklamp. Het is vooralsnog onbekend hoe het apparaat in Engeland terecht is gekomen.

Benieuwd hoe de iPhone taser er precies uitziet? Bekijk dan het filmpje hieronder!

FriPhone verkocht via Amazon

De politie in Engeland heeft geen foto van de FriPhone vrijgegeven, maar als je even googelt kom je erachter dat het apparaat in Amerika onder meer via Amazon verkrijgbaar is. Het apparaat is daar momenteel overigens uitverkocht.

Amazon Amerika verkoopt ook allerlei andere varianten: tasers vermomd als sleutelhanger of als zaklamp bijvoorbeeld. In Nederland zijn overigens ook alle vormen van tasers verboden. Er staat een boete op van 700 euro.

Schokkend, maar niet zo gevaarlijk als het lijkt

Hoewel een apparaat dat stroomstoten van 650.000 volt kan produceren heel gevaarlijk lijkt, is dat in de praktijk waarschijnlijk niet het geval. Hoge voltages zijn namelijk zinloos zonder een hoge stroomsterkte (ampère).

De iPhone taser zal best een pijnlijke schok kunnen leveren, maar is geenszins zo effectief als een echt stroomstootwapen. Volt doet pijn, maar ampère is dodelijk.

