iPhone: schermopnames maken wordt nóg makkelijker – met Siri

Het wordt binnenkort mogelijk om iPhone-schermopnames te maken met je stem, namelijk via Siri. Benieuwd naar de nieuwe functie? iPhoned legt het uit.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple werkt aan iOS 16.5

Apple heeft deze week iOS 16.4 officieel uitgebracht, waardoor weer een paar toffe nieuwe functies naar je iPhone komen. Zo is het eindelijk mogelijk om notificaties aan te zetten voor Safari en heb je er weer 21 nieuwe emoji’s bij. Apple zit echter niet stil, want het bedrijf heeft nu al de eerste bèta uitgebracht voor het nieuwe iOS 16.5.

Lees ook: Zo maak je screenshots van een volledige pagina op je iPhone

Zo’n testversie is voornamelijk bedoeld voor ontwikkelaars, zodat zij meteen aan de slag kunnen met de nieuwe functies. Eerder schreven we al over de nieuwe functies in de eerste testversie van iOS 16.5. Daar werd één nieuwe functie al genoemd: het maken van schermopnames met Siri. Hoe werkt de nieuwe feature?

Opname van je scherm maken met Siri

Maak je vaak screenshots en schermopnames? Dan is er goed nieuws, want in iOS 16.5 wordt het mogelijk om een schermopname te maken met behulp van Siri. Het is nu al mogelijk om een screenshot of schermafbeelding te maken met Siri, maar een schermopname was nog teveel gevraagd van de stemassistent. Daar komt met iOS 16.5 eindelijk verandering in.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Om een schermopname te maken met Siri zeg je simpelweg “Hey Siri, start een schermopname”. Er wordt dan automatisch een schermopname gestart, mits je Siri natuurlijk ingeschakeld hebt. De schermopname kan vervolgens ook gestopt worden via Siri. Super handig als je je handen even vol hebt, maar toch een opname van je scherm wilt maken.

Wanneer verschijnt iOS 16.5?

Het maken van schermopnamen wordt dus weer iets makkelijker in iOS 16.5 De nieuwste iOS-update is nog maar net gelanceerd, dus we moeten nog wel even wachten op iOS 16.5. Ter vergelijking: iOS 15.5 verscheen vorig jaar in mei. Waarschijnlijk kunnen we hetzelfde verwachten van iOS 16.5. De eerste testversie van de iOS-versie geeft ons in ieder geval een idee van de nieuwe functies die naar je iPhone komen.

Lees ook: Tip: Zo maak je een schermopname op je iPhone of iPad

Het maken van schermopnames via Siri duurt dus nog wel even, maar in iOS 16.4 zitten ook al toffe nieuwe functies. Heb je gemist wat er nieuw is in iOS 16.4? Check dan hier alle nieuwe functies en lees hier waarom bellen in iOS 16.4 eindelijk een stuk beter wordt. Bovendien verklapte iOS 16.4 een nieuw product waar Apple op dit moment aan werkt. Benieuwd welk product dat is? Lees dan hier verder.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.