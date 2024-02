iPhone SE 4 krijgt hetzelfde scherm als de iPhone 13 (en dat is goed nieuws)

Apple werkt aan een nieuwe iPhone SE, die véél beter wordt. Volgens geruchten krijgt de iPhone SE zelfs hetzelfde scherm als de iPhone 13. Wij vertellen je waarom dat goed nieuws is.

iPhone SE krijgt oled-scherm

De volgende iPhone SE krijgt naar verluidt een enorme update. Apple is van plan om het design van de goedkopere iPhone op de schop te nemen, waarbij vermoedelijk definitief afscheid wordt genomen van de notch én van de homeknop. De telefoon wordt namelijk eindelijk voorzien van het Dynamic Island en Face ID. Nu blijkt dat ook het scherm van de iPhone SE een grote verbetering krijgt.

Volgens geruchten krijgt de telefoon namelijk hetzelfde oled-scherm als de iPhone 13. Apple heeft bij de iPhone 14 ongeveer hetzelfde scherm gebruikt en kiest bij de iPhone SE 4 dus opnieuw voor een oled-display. Dat is een flinke verbetering, want de iPhone SE 2022 heeft nog een lcd-scherm. Een oled-scherm heeft verschillende voordelen, waaronder een verbeterde helderheid, hoger contrast, bredere kijkhoeken én diepere zwarttinten.

Apple bespaart kosten met ‘nieuw’ scherm

De iPhone SE 4 krijgt dus een ‘nieuw’ scherm, dat we al eerder zagen bij de iPhone 13 en iPhone 14. Hiermee probeert Apple kosten te besparen, want de displays zijn gebruikt bij eerdere productieprocessen. Aangezien de iPhone 13 en de iPhone 14 hetzelfde oled-scherm hebben, is er waarschijnlijk genoeg voorraad om ook voor de nieuwe iPhone SE 4 te gebruiken. Zo worden de productiekosten bij de goedkoopste iPhone zo laag mogelijk gehouden.

Dat betekent dat de volgende iPhone SE een 6,1-inch display krijgt, waardoor de homeknop definitief verdwijnt. Volgens geruchten komt het Dynamic Island ook naar de iPhone SE 4, zo wordt de telefoon een afgezwakte versie van de iPhone 14. Wel blijft de iPhone SE beperkt tot slechts één cameralens; dat wordt een 48-megapixelcamera. Het huidige instapmodel heeft nog een 12 MP-camera.

Release van iPhone SE 4 onduidelijk

De iPhone SE 4 krijgt dus vermoedelijk hetzelfde scherm als de iPhone 13 en iPhone 14. Wanneer de volgende goedkope iPhone precies verschijnt blijft nog even afwachten, het is in ieder geval niet de verwachting dat de telefoon dit jaar komt. Volgens geruchten kunnen we de iPhone SE 4 vermoedelijk pas volgend jaar verwachten, Apple brengt eerst de iPhone 16 op de markt.

De doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo sprak eerder nog van een release eind 2024, maar voorspelt nu ook dat de iPhone SE 4 pas in 2025 verschijnt. Tegen die tijd kan er natuurlijk veel veranderen, waardoor de iPhone SE 4 naast het nieuwe scherm mogelijk nóg meer nieuwe features krijgt. Wil je nu alvast meer weten over de volgende goedkope iPhone? Lees dan hier alles over de iPhone SE 4!

