Zien: dit wordt het vouwbare scherm van de iPhone Fold (en die wordt duur)

Apple werkt aan de iPhone Fold en het vouwbare scherm van de telefoon is vermoedelijk al onthuld. Zo ziet het vouwbare display eruit!

iPhone Fold

Er komen grote veranderingen voor de iPhone aan! Volgens geruchten werkt Apple aan de eerste vouwbare iPhone, die mogelijk dit jaar verschijnt. Het is al langer de verwachting dat Apple met een vouwbaar apparaat komt, zo zijn er eerder al berichten opgedoken over een iPhone, iPad en zelf MacBook Fold. De iPhone Fold lijkt er nu echt te komen, want het vouwbare display is mogelijk al gepresenteerd aan het grote publiek.

Ieder jaar vindt de CES (Consumer Electronics Show) plaats in Las Vegas. Bij deze beurs worden de belangrijkste technologische innovaties getoond aan de wereld. Dat geldt ook voor Samsung Display, een van de belangrijkste fabrikanten van de oled-schermen die door Apple worden gebruikt. Samsung heeft een vernieuwd vouwbaar scherm gepresenteerd, dat we hoogstwaarschijnlijk terug zullen zien bij de iPhone Fold. Zo ziet het door Samsung getoonde scherm eruit:

Het scherm met (links) en zonder (rechts) vouw.

Scherm zonder vouw

Het nieuwe scherm heeft een opvallende verbetering, want de vouw in het display is niet meer zichtbaar. Dat is bij de huidige vouwbare schermen wel nog het geval, waardoor je een inkeping in het midden van het display ziet. Bij de nieuwe generatie van het vouwbare scherm wordt deze vouw verborgen en dat betekent goed nieuws voor Apple. Het is naar verluidt een vereiste van Apple dat de vouw in het display niet zichtbaar is wanneer de iPhone Fold is opengeklapt.

Dit was lange tijd niet mogelijk, zo hebben toestellen van Samsung en Google een duidelijke inkeping op de vouwlijn. Samsung Display heeft de techniek inmiddels verbeterd, waardoor het bedrijf nu ook schermen kan ontwikkelen zonder vouw in het midden. Dat betekent dat de iPhone Fold een stap dichterbij is gekomen, want hetzelfde type scherm wordt vermoedelijk gebruikt bij Apple’s eerste vouwbare toestel.

iPhone Fold wordt duur

Apple gebruikt overigens niet exact hetzelfde display dat door Samsung is gepresenteerd. Zo zijn de structuur van het paneel, de afwerking en de materialen allemaal ontworpen door Apple. De afmetingen zijn eveneens anders, want het is de verwachting dat het opengeklapte scherm van de iPhone Fold ongeveer 7,8 inch wordt. Dichtgeklapt heeft de iPhone Fold een 5,5-inch display aan de voorzijde, dat is iets kleiner dan bijvoorbeeld de iPhone 16e.

Andere functies die bij de iPhone Fold worden verwacht zijn Touch ID en de A20 Pro-chip. Daar leg je wel een flink bedrag voor neer, want de voorspelde prijs van de iPhone Fold is minimaal 2400 dollar. In Europa liggen de prijzen doorgaans nóg hoger, dus het wordt vermoedelijk de duurste iPhone ooit. Dat weten we mogelijk in het najaar van 2026 al zeker, die maand is de verwachte release van de iPhone Fold. Wil je daarvan niks missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!