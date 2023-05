‘iPhone 16 Pro krijgt groter scherm én nieuwe periscoopcamera’

De iPhone 15 is nog niet uit, maar er wordt al gespeculeerd over de volgende generatie iPhones. Wederom horen we geruchten dat de iPhone 16 Pro een groter scherm én een periscoopcamera krijgt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 krijgt nóg groter scherm

Apple presenteert de iPhone 15-reeks pas in september van dit jaar, maar er wordt al druk gespeculeerd over de nieuwe iPhone 16. Recente geruchten voorspellen namelijk dat de iPhone 16 het grootste iPhone scherm ooit gaat krijgen. De iPhone 16 Pro krijgt dan een scherm van 6,3-inch. De iPhone 16 Pro Max doet er nog een schepje bovenop en gaat naar een scherm van 6,9-inch.

Lees ook: ‘iPhone 16 Pro krijgt nieuwe Face ID, maar (nog) geen verstopte camera’

Nu heeft de iPhone 14 Pro Max heeft nog een display van 6,7-inch. De iPhone 14 Pro een iets kleiner scherm van 6,1-inch. Het is de verwachting dat ook de komende iPhone 15-reeks deze schermgroottes aanhoudt, ondanks de kleinere behuizing van de telefoons. Het was nog onduidelijk waarom Apple ervoor kiest om de iPhone 16 Pro een groter scherm te geven, maar dit lijkt samen te hangen met een andere feature.

Periscoopcamera komt ook naar de Pro

De iPhone 15 Pro Max wordt dit jaar waarschijnlijk voorzien van een nieuwe periscoopcamera. Met die camera kan je veel verder inzoomen dan tot nu toe mogelijk was met de iPhone. Als we de geruchten moeten geloven, kun je met de iPhone 15 Pro Max straks zelfs meer dan twee keer zo ver inzoomen dan je nu met de iPhone 14 Pro kan.

Bij een periscooplens is het formaat van de iPhone erg belangrijk, want met deze techniek liggen de cameralenzen in de breedte (en niet zoals nu in de diepte) in een iPhone. Hierdoor kunnen grotere lenzen ingebouwd worden, maar die hebben dus wel meer ruimte nodig dan een ‘normale’ lens. De grootte van het toestel is ook één van de redenen dat de periscoop straks alleen naar de iPhone 15 Pro Max komt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Door de iPhone 16 Pro straks een slag groter te maken, ontstaat er vanzelfsprekend ook meer ruimte in de behuizing van de telefoon. Zo wordt er dus ruimte gecreëerd voor de nieuwe periscoopcamera. Het is daarom de verwachting dat zowel de iPhone 16 Pro als de iPhone 16 Pro Max de nieuwe periscooplens krijgt.

iPhone 16 verschijnt pas in 2024

Het duurt helaas nog wel even voor we de iPhone 16 Pro (Max) kunnen verwachten, de telefoon verschijnt pas in 2024. Tegen die tijd kan er natuurlijk veel veranderen, waardoor het mogelijk is dat de periscooplens van de iPhone 16 straks nóg verder kan inzoomen die van de iPhone 15 Pro Max. Dat blijft natuurlijk nog afwachten, maar het is zeker dat het inzoomen met de iPhone sterk zal verbeteren.

Lees ook: Apple komt met iPhone 16 Ultra: zo ziet die er (mogelijk) uit

Heb jij geen zin om te wachten tot 2024 en ben je nu aan een grote, nieuwe iPhone toe? De iPhone 14 Plus is de laatste tijd in prijs gedaald door de tegenvallende verkoop. Bekijk de beste deals in onze prijsvergelijker: