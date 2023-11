Nieuwe iPad Pro op komst met nóg groter scherm (en nieuw design)

Volgens geruchten komt er volgend jaar een nieuwe iPad Pro, met een vernieuwd design én een groter scherm. Zo ziet de nieuwe iPad er mogelijk uit!

Nieuwe iPads in 2024

Het is al even geleden dat Apple een nieuwe iPad heeft uitgebracht, want de laatste nieuwe iPad verscheen in oktober 2022. Apple bracht toen de tiende generatie iPad en een nieuwe iPad Pro uit. Dit jaar moeten we het zonder nieuwe iPads doen. Dat is opvallend, want Apple heeft sinds de introductie van de tablet in 2010 ieder jaar een nieuwe iPad uitgebracht.

Voor 2024 zijn de verwachtingen daarom hooggespannen. Het is goed mogelijk dat Apple volgend jaar alle iPads een update geeft, waardoor we maar liefst vier (!) nieuwe iPads gaan zien in 2024. De iPad Pro is krijgt naar verluidt een vernieuwd design, met een veel groter scherm en dunnere randen. Ben je benieuwd naar de nieuwe iPad? Deze foto’s geven je alvast een idee van de volgende iPad Pro.

This is what I was told about the new iPad Pro 2024 lineup.

New design with thinned bezels, 11, 12.9 and 14.1

The first two OLED, the 14.1 mini LED to keep costs down

M3 with 8GB RAM, 12 core GPU

Display up to 3000 nits

New Apple Pencil 3 with interchangeable magnetic tips (for… pic.twitter.com/PtOV7y93IW — Majin Bu (@MajinBuOfficial) November 21, 2023

iPad Pro lijkt op iPhone 15 Pro

Op de afbeeldingen is te zien dat de iPad Pro dunnere schermranden krijgt, waardoor het scherm iets groter is. De volgende geavanceerde iPad wordt naar verluidt uitgebracht met een 11-, 12.9- en 14.1-inch display. Volgens de foto’s krijgt de iPad Pro in 2024 ook een Dynamic Island, zoals we nu al zien bij de iPhone 14 Pro (Max) en de iPhone 15-reeks.

Met de dunnere schermranden en het Dyanmic Island lijkt de iPad Pro 2024 dus op een grote versie van de iPhone 15 Pro (Max). De nieuwe tablet draait vermoedelijk op de nieuwe M3-chip, die zien we nu al terug in de MacBook Pro 2023. In de iPad Pro zagen we eerder al de M1- en de M2-chip terug. Het is daarom waarschijnlijk dat de M3-chip volgt in 2024. Verder worden er geen grote veranderingen verwacht bij de iPad.

Apple Pencil 3 komt in 2024

Naast de nieuwe iPad Pro met het grotere scherm komt er volgend jaar vermoedelijk ook een nieuwe generatie van de Apple Pencil. De Apple Pencil 3 krijgt dan vervangbare magnetische punten met verschillende vormen. Zo kun je een speciale punt voor het tekenen va dunne lijnen gebruiken, maar weer een ander opzetstuk als je gaat schilderen. Lees hier wat we al weten over de Apple Pencil 3.

Ben je nog op zoek naar een nieuwe iPad? Volgend jaar komen er waarschijnlijk maar liefst vier nieuwe iPads. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe tablets verschijnen, doorgaans onthult Apple de nieuwe iPads pas in oktober. Heb je geen zin om zo lang op de volgende iPad te wachten? Of ben je nog op zoek naar een nieuwe tablet voor de feestdagen? Bekijk dan hier de beste prijzen!

